Илон Маск запретил использование Zoom в SpaceX

В компании Илона Маска SpaceX начал действовать запрет на использование приложения для видеоконференций Zoom.

Об этом Маск сообщил всех сотрудников компании по электронной почте.

Причиной стала слабая защищенность приложения, может спровоцировать утечку секретной информации, которая обсуждается в кругах SpaceX.

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— Мы понимаем, что многие из вас пользуются этим инструментом для проведения конференций и подготовки рабочих встреч. Пожалуйста, пользуйтесь электронной почтой, сервисом смс-сообщений или телефоном как альтернативными средствами связи, — говорится в его обращении.

Также от пользования приложением Zoom отказались в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

После нескольких случаев постороннего подключения к видеозанятиям в американских школах Федерального бюро расследований США рекомедувало в целях безопасности не пользоваться Zoom.

Напомним, эксперты установили, что приложение Zoom отправляло личные данные пользователей в Facebook.