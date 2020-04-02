PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Не будет скучно на карантине: Джоан Роулинг запустила сайт для детей

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг сделала подарок для детей, находящихся на карантине. Она запустила сайт, на котором они могут познакомиться с волшебным миром Гарри Поттера.

– Родителям, учителям и опекунам, работающим с детьми на карантине, необходимо немного магии. Мы хотим, чтобы детям не было скучно дома, поэтому я с удовольствием запускаю свой сайт, – написала она соцсети.

На сайте Роулинг дети могут бесплатно послушать аудиокнигу Гарри Поттер и Философский камень на 20-ти языках, а также разгадывать головоломки и участвовать в викторинах.

Читайте: Джоан Роулинг раскрыла тайну Гарри Поттера

 

Мы собрали для вас идеи, чем можно заняться с ребенком во время карантина.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка