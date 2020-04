Не будет скучно на карантине: Джоан Роулинг запустила сайт для детей

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг сделала подарок для детей, находящихся на карантине. Она запустила сайт, на котором они могут познакомиться с волшебным миром Гарри Поттера.

– Родителям, учителям и опекунам, работающим с детьми на карантине, необходимо немного магии. Мы хотим, чтобы детям не было скучно дома, поэтому я с удовольствием запускаю свой сайт, – написала она соцсети.

На сайте Роулинг дети могут бесплатно послушать аудиокнигу Гарри Поттер и Философский камень на 20-ти языках, а также разгадывать головоломки и участвовать в викторинах.

