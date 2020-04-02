Погода в Украине на сегодня, 2 апреля 2020

Погода в Украине на 2 апреля ожидается солнечной на всей территории.
Так, на Западе предусматривают от +9 до +12 днем и от -2 до -4 ночью.
На севере страны синоптики прогнозируют до +11 градусов днем и до -3 ночью. На Востоке ожидается также до +11.
В южных областях страны синоптики прогнозируют до +13 днем.
В Киеве днем температура будет колебаться от +10 до +12.
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К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.