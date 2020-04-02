Resident Evil и Final Fantasy: во что поиграть в апреле 2020

Карантин является прекрасным периодом для того, чтобы быть геймером. Во время, когда выходить из дома не стоит, все обладатели ПК и различных игровых платформ могут без лишней причины прилипнуть к экранам за прохождением очередной видеоигры.

Конечно, проблемы, которые возникли в мире из-за карантина, могут повлиять и на график выхода видеоигр, однако на апрель о значительных переносах пока не заявляли.

Это значит, что все желающие смогут насладиться новинками, большинство из которых, скорее всего, удастся приобрести лишь в цифровом виде.

В апреле 2020 года ожидается большое количество релизов различных игр, которые уже успели опробовать обладатели отдельных платформ, поэтому следите за актуальными для вас магазинами.

А Факты ICTV расскажут вам о самых ожидаемых видеоиграх апреля 2020 года.

Resident Evil 3

Недолго пришлось ждать фанатам серии Resident Evil нового римейка после колоссального успеха второй части. В первую неделю апреля все желающие смогут сыграть в римейк Resident Evil 3.

Если вы успели сыграть в Resident Evil 2, то прекрасно знаете, чего ожидать от нового римейка. Тех же, кто еще не успел ознакомиться с новой версией классической игры, ждет настоящий восторг.

На игру не просто “натянули” новые текстуры, а полностью переделали, хоть сюжет и остался практически без изменений.

Игроки возьмут под контроль бойца спецподразделения S.T.A.R.S. Джилл Валентайн, которая пытается выбраться из заполненного зомби города под названием Ракун Сити. Однако в этом ей мешает монстр под названием Немесис, цель которого – уничтожить всех членов S.T.A.R.S.

События видеоигры развиваются параллельно Resident Evil 2, потому вы ничего не потеряете, если не играли в предыдущие части серии.

Если же вы – фанат оригинальной Resident Evil 3, то стоит сказать, что весь римейк будет от третьего лица, а не с фиксированной камерой, как это было раньше.

Но вот Немесис все также будет преследовать игроков. Большинство времени стоит ожидать того, что из-за угла вылетит этот огромный монстр и вам придется искать ближайшее убежище или полностью менять маршрут.

Критики, которые уже ознакомились с игрой, ругают ее лишь за то, что на прохождение даже на высоких уровнях сложности уходит всего пять-семь часов, а особой реиграбельности в ней не появляется.

Зато вместе с Resident Evil 3 идет сетевой режим под названием Resident Evil Resistance, в котором четырем выжившим придется противостоять одному из злодеев, собранных со всей серии.

Пока не ясно, насколько хорошим дополнением является новый режим для игроков, которые собрались приобрести Resident Evil 3, однако потенциально он может дать больше причин для возвращения, чем предыдущий римейк.

Дата выхода: 3 апреля

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Final Fantasy VII Remake

Мечта тысяч игроков по всему миру получить римейк популярной видеоигры Final Fantasy VII наконец-то исполнится в апреле. Точнее, первую часть римейка, которая будет состоять из событий в городе Мидгар.

Команда, которая работала над Final Fantasy VII Remake, решила разбить видеоигру на несколько частей, чтобы сделать упор на качество и количество контента.

Кроме того, разработчики считают, что мало просто пересказать сюжет оригинала, потому фанатов ждут сцены, которых они никогда раньше не видели. Например, после атаки на фабрику в начале, игрокам предстоит увидеть детальные последствия их действий.

Была переработана и боевая система Final Fantasy VII Remake. На замену пошаговых сражений придет система боя в реальном времени, которая как сохранит прелести оригинала, так и добавит в видеоигру новых нюансов. Во время сражения игроки смогут контролировать действия одного персонажа, а другим – давать отдельные команды.

Однако, в зависимости от ситуации, можно будет моментально взять под контроль другого героя.

Большое внимание уделили и сражениям с боссами, которых пытались сделать настоящими испытаниями. И, пройдя демоверсию, которая доступна всем желающим, можно с уверенностью сказать, что задумка действительно удалась.

Первый босс тестирует все, чему игроков учили до этого момента. Да и сам он запоминается намного больше, чем в оригинале, ведь количество новых трюков у него только увеличилось.

Хотя геймплейно Final Fantasy VII Remake не вызывает нареканий, опасения касательно контента и длительности есть. Даже учитывая тот факт, что разработчики не раз говорили, что длительность каждой части римейка будет соответствовать стандартам ААА-видеоигр, продолжения все же придется подождать.

Сами же разработчики уверяют, что игроки увидят его намного раньше, чем ожидают. Ну а пока нам остается только надеяться, что старое приключение в новых красках стоило столь длительной разработки.

Дата выхода: 10 апреля

Платформы: PlayStation 4

Predator: Hunting Grounds

Фанатов мультиплеера в этом месяце ждет видеоигра по вселенной фильмов Хищник, в которой игроки смогут выступить как в роли одноименного пришельца, так и в роли бойцов спецотряда.

Цель четырех игроков спецотряда – выполнить определенное задание в джунглях и убраться оттуда как можно скорее или убить Хищника, который ведет на них охоту.

Задача Хищника – всячески мешать бойцам и убить как можно больше из них.

На стороне пришельца мощные инопланетные технологии, созданные специально для охоты на самых разнообразных жертв. А также огромная выносливость и акробатика, которая позволяет без проблем карабкаться по деревьям и преодолевать огромные препятствия.

Сила спецотряда в его разнообразии и командной работе. Только благодаря общим усилиям можно будет выполнить поставленное задание и не стать жертвой Хищника.

В Predator: Hunting Grounds на старте будет доступно три класса Хищника и несколько классов оперативников.

Хотя идея у игры достаточно интересная, после бета-тестирования мало кто остался в восторге. Но здесь стоит вспомнить, что разработкой видеоигры занималась та же команда, которая делала Friday The 13th: The Game. А она, даже при своих недостатках, сыскала приличную фанбазу, которая активно играет и по сей день.

Потому можно смело предположить, что и Predator: Hunting Grounds найдет своих игроков.

Дата выхода: 24 апреля

Платформы: PS4, ПК