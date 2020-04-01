Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей

1 апреля отмечают Всемирный день смеха. Сегодня принято подшучивать друг над другом и улучшать настроение всем вокруг.
Учитывая, что сейчас большинство стран переживают сложные времена, позитивный настрой крайне необходим населению.
Однако в условиях карантина трудновато бросаться шутками лично, поэтому люди активно дописывают в соцсети.
Кто-то постится старые, но смешные приколы (развлекается, как может), а кто-то пишет депрессивные посты о том, что шутки сейчас неуместны.
Так давайте посмотрим, как прошло 1 апреля в соцсетях.
Что больше всего любят пользователи, так это разные мемчикы, особенно на жизненные ситуации.
Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 9 фотографий
Во время карантина значительно усложняется общение с друзьями, но всегда есть креативные решения.
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Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 2 фотографии
А кому-то на карантине становится слишком грустно самому дома, поэтому к развлечениям привлекают и домашних любимцев.
Пошутил на #1апреля типа я лев, но чет все равно грустно pic.twitter.com/0MTjw62BY6
— lanakss (@lanakss) April 1, 2020
— Barking News (@50pets) April 1, 2020
Однако следует помнить, что они могут и обидеться на жестокое обращение с ними.
Конечно же, как 1 апреле и без ироничных шуток. Правильно, никак!
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Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 4 фотографии
А вот некоторые пользователи соцсетей призывают лишний раз не спекулировать на теме карантина или коронавируса и не использовать 1 апреля, чтобы поиграть с чувствами людей.
Загружается…
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Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 3 фотографии
Главное правило первоапрельских розыгрышей — весело должно быть всем, а не только исполнителю.
Во всей этой суматохе все же необходимо помнить важную вещь — шутки шутками, а здоровье надо беречь. И не только свое.
Поэтому соблюдайте правила карантина и не давайте никакому вирусу испортить ваш день!Теги: 1 апреля, Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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