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Факты / Lifestyle

Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях

1 апреля отмечают Всемирный день смеха. Сегодня принято подшучивать друг над другом и улучшать настроение всем вокруг.

Учитывая, что сейчас большинство стран переживают сложные времена, позитивный настрой крайне необходим населению.

Однако в условиях карантина трудновато бросаться шутками лично, поэтому люди активно дописывают в соцсети.

Кто-то постится старые, но смешные приколы (развлекается, как может), а кто-то пишет депрессивные посты о том, что шутки сейчас неуместны.

Так давайте посмотрим, как прошло 1 апреля в соцсетях.

Что больше всего любят пользователи, так это разные мемчикы, особенно на жизненные ситуации.

Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.

  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 9 фотографий

Во время карантина значительно усложняется общение с друзьями, но всегда есть креативные решения.

  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 2 фотографии

А кому-то на карантине становится слишком грустно самому дома, поэтому к развлечениям привлекают и домашних любимцев.

Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей

Однако следует помнить, что они могут и обидеться на жестокое обращение с ними.

Конечно же, как 1 апреле и без ироничных шуток. Правильно, никак!

  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 4 фотографии

А вот некоторые пользователи соцсетей призывают лишний раз не спекулировать на теме карантина или коронавируса и не использовать 1 апреля, чтобы поиграть с чувствами людей.

  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
  • Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей
Сплошные шутки о карантине: как прошло 1 апреля в соцсетях / 3 фотографии

Главное правило первоапрельских розыгрышей — весело должно быть всем, а не только исполнителю.

Во всей этой суматохе все же необходимо помнить важную вещь — шутки шутками, а здоровье надо беречь. И не только свое.

Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей

Поэтому соблюдайте правила карантина и не давайте никакому вирусу испортить ваш день!

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