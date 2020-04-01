Шутки на 1 апреля: подборка из соцсетей

1 апреля отмечают Всемирный день смеха. Сегодня принято подшучивать друг над другом и улучшать настроение всем вокруг.

Учитывая, что сейчас большинство стран переживают сложные времена, позитивный настрой крайне необходим населению.

Однако в условиях карантина трудновато бросаться шутками лично, поэтому люди активно дописывают в соцсети.

Кто-то постится старые, но смешные приколы (развлекается, как может), а кто-то пишет депрессивные посты о том, что шутки сейчас неуместны.

Так давайте посмотрим, как прошло 1 апреля в соцсетях.

Что больше всего любят пользователи, так это разные мемчикы, особенно на жизненные ситуации.

Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.