2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги и народный праздник Фотинии. В славянском варианте — Светлана. Это та женщина, у которой Иисус Христос просил воды из колодца Иакова.

Святая мученица Фотина является защитницей при лихорадке. Поэтому ей читают специальную молитву от лихорадки, а также очень бережно относятся к колодезной воды. Также предки в этот день воздавали хвалу льна и именно поэтому украшали льняными полотенцами свое жилье и дерева.

2 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Никита, Светлана, Александра, Мария, Прасковья, Клавдия, Виктор, а также Юлиана.

Народные приметы на 2 апреля:

Дождь 2 апреля — будет хороший урожай грибов;

Если выпить из колодца — можно от болезни излечиться;

Прилетели скворцы — пришла настоящая весна;

Многие талой воды в апреле — много травы будет в мае.

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Что нельзя делать 2 апреля:

Старайтесь избегать сквозняков и сильного ветра. Не обольщайтесь солнечной погодой, ведь еще не лето.

Сегодня не стоит ссориться и выяснять отношения.

Также в этот день не рекомендуется отправляться в долгий путь.

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