2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги и народный праздник Фотинии. В славянском варианте — Светлана. Это та женщина, у которой Иисус Христос просил воды из колодца Иакова.
Святая мученица Фотина является защитницей при лихорадке. Поэтому ей читают специальную молитву от лихорадки, а также очень бережно относятся к колодезной воды. Также предки в этот день воздавали хвалу льна и именно поэтому украшали льняными полотенцами свое жилье и дерева.
2 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Никита, Светлана, Александра, Мария, Прасковья, Клавдия, Виктор, а также Юлиана.
Народные приметы на 2 апреля:
- Дождь 2 апреля — будет хороший урожай грибов;
- Если выпить из колодца — можно от болезни излечиться;
- Прилетели скворцы — пришла настоящая весна;
- Многие талой воды в апреле — много травы будет в мае.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Что нельзя делать 2 апреля:
- Старайтесь избегать сквозняков и сильного ветра. Не обольщайтесь солнечной погодой, ведь еще не лето.
- Сегодня не стоит ссориться и выяснять отношения.
- Также в этот день не рекомендуется отправляться в долгий путь.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.