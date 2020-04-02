В среду, 2 апреля, Луна пребывает в знаке Рак. Это 10 лунный день.
В этот период рекомендуется заниматься монотонной работой, не требующей особой концентрации внимания.
Благоприятный день для кардинальных изменений в имидже. Будут хорошо идти финансовые дела.
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2 апреля может повышаться эмоциональная чувствительность, поэтому рекомендуется не вступать в конфликты и не выяснять отношения с близкими.
Также это благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время.
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