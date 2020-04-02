День ангела Светланы: поздравления в открытках и СМС

2 апреля Светланы отмечают День ангела.
Имя имеет древнеславянское происхождение и означает светлая.
Интересно, что имени Светланы нет среди христианских святых. Поэтому всех обладательниц этого имени поздравляют в день памяти великомученицы Фотинии.
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Факты ICTV публикуют нежные поздравления в открытках и СМС с Днем ангела Светланы.
***
Тебя, Светлана, поздравляю.
Хочу я пожелать любви,
Которой нет конца и края,
В которой верность и мечты.
Пусть счастье будет рядом долго,
Успешно пусть идут дела.
Удачу ты возьми в подмогу,
И будь красива, как всегда.
***
Слов приятных целый ворох
Адресую я Светлане,
Воплотятся в жизнь пусть скоро
Все заветные желанья!
***
День сегодня добрый, празднично одетый.
В косу заплетает солнышко лучи.
Я тебе желаю, дорогая Света,
Бандероль с удачей скоро получить.
Денежный достаток чрезвычайно важен,
Так пускай же толще станет кошелек,
А художник Счастье яркой краской мажет
Предстоящий каждый, Светик, твой денек.
Пусть же непременно сбудутся надежды!
Весело, азартно, милая, живи
И, срывая наспех лишние одежды,
Век ныряй с любимым в океан любви!
***
Светлых дней тебе, Светуля,
Во всем — рвения и силы.
Ежедневно пусть балует
Тебя рядышком любимый.
Лучшей жизнь твоя пусть станет,
А достаток — возрастает,
Никогда не знать печали,
А счастье в сердце вечно чтоб звучало.
***
От души, Светлана,
Тебя поздравлю я,
Солнечным пусть лугом
Будет жизнь твоя.
Будет пусть полна
Света и любви,
Судьба пусть исполняет
Желания твои.
На душе пусть будет
Радостно, светло,
Солнце свое дарит
Пусть тебе тепло.
Желаю, чтобы ты
В лучах любви купалась,
С тобой, Светлана, счастье,
Чтоб не расставалось.
Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.