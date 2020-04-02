День ангела Светланы: поздравления в открытках и СМС

2 апреля Светланы отмечают День ангела.

Имя имеет древнеславянское происхождение и означает светлая.

Интересно, что имени Светланы нет среди христианских святых. Поэтому всех обладательниц этого имени поздравляют в день памяти великомученицы Фотинии.

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Факты ICTV публикуют нежные поздравления в открытках и СМС с Днем ангела Светланы.

***

Тебя, Светлана, поздравляю.

Хочу я пожелать любви,

Которой нет конца и края,

В которой верность и мечты.

Пусть счастье будет рядом долго,

Успешно пусть идут дела.

Удачу ты возьми в подмогу,

И будь красива, как всегда.

***

Слов приятных целый ворох

Адресую я Светлане,

Воплотятся в жизнь пусть скоро

Все заветные желанья!

***

День сегодня добрый, празднично одетый.

В косу заплетает солнышко лучи.

Я тебе желаю, дорогая Света,

Бандероль с удачей скоро получить.

Денежный достаток чрезвычайно важен,

Так пускай же толще станет кошелек,

А художник Счастье яркой краской мажет

Предстоящий каждый, Светик, твой денек.

Пусть же непременно сбудутся надежды!

Весело, азартно, милая, живи

И, срывая наспех лишние одежды,

Век ныряй с любимым в океан любви!

***

Светлых дней тебе, Светуля,

Во всем — рвения и силы.

Ежедневно пусть балует

Тебя рядышком любимый.

Лучшей жизнь твоя пусть станет,

А достаток — возрастает,

Никогда не знать печали,

А счастье в сердце вечно чтоб звучало.

***

От души, Светлана,

Тебя поздравлю я,

Солнечным пусть лугом

Будет жизнь твоя.

Будет пусть полна

Света и любви,

Судьба пусть исполняет

Желания твои.

На душе пусть будет

Радостно, светло,

Солнце свое дарит

Пусть тебе тепло.

Желаю, чтобы ты

В лучах любви купалась,

С тобой, Светлана, счастье,

Чтоб не расставалось.

Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.