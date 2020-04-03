Подробный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

11 апреля – Меркурий входит в огненный, кардинальный знак Овна (будет здесь до 28 апреля), поэтому резко активизируется общение, порой, на повышенных тонах. Люди начинают искать, кому бы рассказать о своих идеях и проблемах, так как в это время самыми приоритетными являются личные темы для разговора.

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Скорость восприятия и переработки информации возрастает. Работе нередко мешают импульсивность принятия решений, метания из крайности в крайность, разговоры.

Гороскоп для Овнов

Творческая инициативность, уверенность в себе, способность разрабатывать новые проекты и внедрять идеи будут на высоте. Чтобы правильно использовать свои таланты, возможно, понадобится получить новые знания. Обстоятельства позволяют свободнее проявить себя в профессиональной деятельности. Хороший период для деловых переговоров, переписки, телефонных звонков по конкретному делу. Старайтесь формулировать свои мысли кратко – это поможет вам получить доверие партнеров.

Гороскоп для Тельцов

Хороший период для активности в социальных сетях, ведь могут завязаться интересные знакомства, которые будут полезны в будущем. Благоприятное время для объяснений и переговоров. Проявляется склонность к поверхностным и непостоянным чувствам, вам свойственно увлекаться и менять намерения. Однако вы можете хорошо проявить себя в творчестве и получить истинное удовольствие от общения. В этот период легко произвести впечатление на интересующего человека.

Гороскоп для Близнецов

Вы ощущаете симпатию и влечение к окружающему миру и получаете это взамен. С вами хотят работать, общаться, и в партнерстве вы находите самые лучшие стороны. Это будет идеальный период для дружеского общения в социальных сетях, любви, брака и семейной жизни, а также для того, что связано с вашим домом. Эти дни будут благоприятными для улаживания финансовых дел, появляется более оптимистичный взгляд на вещи.

Гороскоп для Раков

На этой неделе сложно найти поддержку и понимание начальства и партнеров. Работа и дела сопровождаются ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Вы можете понести неожиданные финансовые потери. Тем не менее, если вам удастся избавится от эмоциональности и агрессивности, наряду с внешней подавленностью, то можете добиться достойных результатов. Этот период лучше провести, не беспокоя ближних, занимаясь оздоровлением и саморазвитием.

Гороскоп для Львов

Успешно справиться с деловыми проблемами помогут интеллект, хорошая память, интуиция и коммерческая хватка. Благоприятный период воздействия на умы, проведения онлайн- конференций, обсуждения и подписания важных бумаг и работы с документами. Вы сможете эффективно высказать свои идеи, обрисовать свою позицию и интересы. Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться.

Гороскоп для Дев

В этот период важно проявлять внимание к информации, новостям и новым идеями. Работа техники и оборудования, ваших коллег и подчиненных, будет непредсказуемой. Изменения в расписании работы или новые методы могут вызвать раздра­жение. Обстоятельства заставят изменить ваш образ мышления. Благодаря чему будет предоставлена возможность, которая приведет к улучшению материального положения, усовершенствованию организационных навыков, повышению эффективности работы и домашних дел.

Гороскоп для Весов

Вы ощутите прилив бодрости, а близкие люди укажут на вашу возросшую привлекательность и свежий вид. Успешны занятия общественной деятельностью, особенно в формате вебинаров, прямых эфиров, видео-конференций. Вы воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и даже начальство. Будете проявлять внимание к противоположному полу и понимать интересы партнеров. Вы запомните эту неделю, как одну из самых счастливых за последнее время.

Гороскоп для Скорпионов

Большие требования к жизни, вам хочется в обязательном порядке улучшить свое положение, поэтому вы, не думая, можете пойти на необоснованный риск. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери. Склонны переоценивать свои силы, а к людям, окружающим вас, предъявлять слишком завышенные требования. Дискуссии можете доводить до конфликтов. Сложно владеть собой, своими эмоциями, а это способствует импульсивным, резким и агрессивным реакциям.

Гороскоп для Стрельцов

Период разумной деловитости и прекрасных идей, которые окружающие склонны поддерживать. Вам захочется расширить кругозор. Благоприятное время для переписки, телефонных переговоров, получения консультаций. Также для рекламы, онлайн-презентаций, начала изучения иностранных языков, посреднической деятельности, торговли. Появляются новые перспективы, успешно протекают различные деловые контакты и отношения.

Гороскоп для Козерогов

Ближнее окружение, партнеры, руководство и влиятельные люди будут прислушиваться к вам, замечать ваши старания и организованные действия. Удается планирование, появляются долгосрочные проекты и деловые взаимоотношения. Полученные вами сведения и информация точно согласуются с мероприятиями или планами, которые вы уже осуществили. Обстоятельства этого периода дают возможность отказаться от временных ограничений и в будущем помогут признанию ваших заслуг.

Гороскоп для Водолеев

Обстоятельства заставляют проявлять импульсивность, воинственность, вспыльчивость, также возникает потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения и добиваться всего сразу, превышая свои возможности и полномочия. Для окружающих людей, ваша слишком большая активность и нетерпеливый характер окажутся очень неудобными.

Гороскоп для Рыб

Повышенные требования к партнеру, необоснованная ревность и переменчивое настроение могут принести вред отношениям, разлад в семье. В этот период вы склонны к ненужной трате денег. Характерна также потеря чувства реальности, из-за чего ваши действия часто непоследовательны, что удивляет окружающих, заставляет их задуматься о перспективах дальнейшего сотрудничества. Возможно, придется пересмотреть некоторые взаимные обязательства и договорные взаимоотношения.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.