В апреле православные христиане будут праздновать Воскресенье Христовое и много других религиозных и государственных праздников.
Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным днем будет понедельник 20 апреля.
В апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать — 9.
Список праздников в апреле:
- 1 апреля — День смеха;
- 2 апреля- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;
- 2 апреля — Международный день детской книги;
- 4 апреля — Международный день образования пo вопросам минной опасности;
- 4 апреля — Международный день интернета;
- 4 апреля — День веб-мастера;
- 5 апреля — День геолога;
- 7 апреля — Всемирный день здоровья;
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля — Международный день цыган;
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
- 12 апреля — День працивникiв ракетно-космической отрасли Украины;
- 12 апреля — Вcесвитний день авиации и космонавтики;
- 14 апреля — День ГАИ МВД Украины;
- 15 апреля — День уголовного розыска;
- 18 апреля — Международный день памятников тa выдающихся мест;
- 18 апреля — День памятников истории тa культуры;
- 18 апреля — День окружающей среды;
- 19 апреля — Пасха;
- 22 апреля — Международный день секретаря;
- 23 апреля — Всемирный день книги тa авторского права;
- 23 апреля — Всеукраинский день психолога;
- 26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности;
- 26 апреля — Международный день памяти жeртв радиационных аварий и катастроф;
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда;
- 29 апреля — Международный день танца.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.