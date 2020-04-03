В апреле православные христиане будут праздновать Воскресенье Христовое и много других религиозных и государственных праздников.

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным днем будет понедельник 20 апреля.

В апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать — 9.

Список праздников в апреле:

1 апреля — День смеха;

2 апреля- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;

2 апреля — Международный день детской книги;

4 апреля — Международный день образования пo вопросам минной опасности;

4 апреля — Международный день интернета;

4 апреля — День веб-мастера;

5 апреля — День геолога;

7 апреля — Всемирный день здоровья;

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля — Международный день цыган;

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;

12 апреля — День працивникiв ракетно-космической отрасли Украины;

12 апреля — Вcесвитний день авиации и космонавтики;

14 апреля — День ГАИ МВД Украины;

15 апреля — День уголовного розыска;

18 апреля — Международный день памятников тa выдающихся мест;

18 апреля — День памятников истории тa культуры;

18 апреля — День окружающей среды;

19 апреля — Пасха;

22 апреля — Международный день секретаря;

23 апреля — Всемирный день книги тa авторского права;

23 апреля — Всеукраинский день психолога;

26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности;

26 апреля — Международный день памяти жeртв радиационных аварий и катастроф;

28 апреля — Всемирный день охраны труда;

29 апреля — Международный день танца.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.