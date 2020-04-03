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Коронавирус: Google выпустил дудл о важности карантина

Сегодня, как никогда, важно оставаться дома из-за пандемии коронавируса в мире.

По этому случаю Google выпустил новый дудл, на котором изображены буквы в виде домов, а внутри находятся люди. Все они остаются дома и занимаются разными делами — кто-то читает, кто-то играет на гитаре, занимается спортом или разговаривает по телефону.

По ссылке на дудле высвечиваются последние новости по теме коронавируса, а также полезная информация о Covid-19 с сайта Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Украины.

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Здесь можно узнать, что такое коронавирус, какая статистика инфицирования, смертности и выздоровления по миру и по каждой стране отдельно.

— Оставайся дома. Спаси жизни.​ Поскольку Covid-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, помогите остановить распространение, выполнив следующие шаги, — говорится в сообщении.

коронавирус

 

Напомним, 20 марта Google посвятил дудл  венгерскому врачу-акушеру, профессору Игнацу Земмельвейсу, которого считают одним из основоположников асептики. В 1847 года Земмельвейс подчеркнул важность наличия чистых рук, когда работал в родильном дома в Вене.

Он требовал, чтобы все врачи дезинфицировали свои руки раствором из хлорированной извести.

По данным ВОЗ, тщательное мытье рук является ключевым способом предотвращения распространения коронавируса.

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