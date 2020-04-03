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Факты / Lifestyle

Образование на карантине: бесплатные онлайн-курсы

Бесплатные онлайн-курсы — это хороший способ развивать в себе новые умения пока мы все находимся в изоляции.

К концу карантина еще много времени, поэтому Факты ICTV сделали для вас подборку курсов, чтобы вы точно нашли то, что вам придется по душе.

Иностранные языки

  • Английский язык от Prometheus.
  • Tandem — приложение, которое поможет выучить иностранный язык благодаря общению с другими.
  • Coursera — платформа с уроками и видео, которые помогут освоить язык от основных принципов до специализированного курса.
  • Бесплатные видео-уроки по английскому языку на engVid: Learn English.

Литература

  • Осмысленные и переосмыслены (курс посвящен жизни и творчеству известных фигур украинского литературного сокровища — от Григория Сковороды до Василия Стуса, 10 недель, платформа Prometheus).
  • Личное и общественное в призме классических текстов (35 занятий, платформа ВУМonline).
  • Украинская литература в именах (литературная карта, платформа Wisecow).
  • Прочная литература (5 лекций, платформа Wisecow).

Журналистика и PR

  • Медиаграмотность: практические навыки (4 недели, платформа Prometheus).
  • Интернет-медиа (5 недель, платформа Prometheus).
  • Цифровые коммуникации в глобальном пространстве (5 недель, платформа Prometheus).
  • Нативная реклама (4 недели, платформа Prometheus).
  • Верификация в интернете (27 занятий, платформа ВУМonline).
  • Коммуникационные инструменты для построения репутации (4 недели, платформа Prometheus).
  • Как писать об экономике без ошибок (5 недель, платформа Edera).
  • От коммунальных до независимых медиа: пошаговая инструкция для редакторов (5 недель, платформа Prometheus).

ЧитайтеГде в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн: список и цены

Программирование

  • Основы программирования (8 недель, платформа Prometheus).
  • Машинное обучение (4 недели, платформа Prometheus).
  • Разработка и анализ алгоритмов. Часть 1 (9 недель, платформа Prometheus).
  • Основы веб-разработки (HTML, CSS, JAVASCRIPT) (около 30 часов материала, платформа Edera).
  • Основы Web UI разработки (5 недель, платформа Prometheus).
  • Основы программирования CS50 2019 (11 недель, Гарвардский университет, платформа Prometheus).
  • Основы программирования на C# (7 недель, платформа Prometheus).
  • Основы программирования на Java (8 недель, платформа Prometheus).

Бизнес и экономика

  • Экономика для всех (5 недель, платформа Prometheus).
  • Этика профессионального бухгалтера (5 тем, курс разработан членами Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, платформа Prometheus).
  • Бухгалтерский учет для начинающих (4 недели, платформа Prometheus).
  • СМС — система менеджмента ситуаций (4 недели, платформа Prometheus).
  • Менеджмент (7 недель, платформа Prometheus).
  • Финансовый менеджмент (6 недель, платформа Prometheus).
  • Предпринимательство. Собственное дело в Украине (5 недель, платформа Prometheus).
  • Социальное предпринимательство (5 недель, платформа Prometheus).
  • Социальное предпринимательство: дизайн-мышления и неопределенность (27 занятий, платформа ВУМonline).

Недавно Факты ICTV публиковали топ-7 бесплатных образовательных ресурсов детям на время карантина.

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