Бесплатные онлайн-курсы — это хороший способ развивать в себе новые умения пока мы все находимся в изоляции.

К концу карантина еще много времени, поэтому Факты ICTV сделали для вас подборку курсов, чтобы вы точно нашли то, что вам придется по душе.

Иностранные языки

Английский язык от Prometheus.

Tandem — приложение, которое поможет выучить иностранный язык благодаря общению с другими.

Coursera — платформа с уроками и видео, которые помогут освоить язык от основных принципов до специализированного курса.

Бесплатные видео-уроки по английскому языку на engVid: Learn English.

Литература

Осмысленные и переосмыслены (курс посвящен жизни и творчеству известных фигур украинского литературного сокровища — от Григория Сковороды до Василия Стуса, 10 недель, платформа Prometheus

Личное и общественное в призме классических текстов (35 занятий, платформа ВУМonline

Украинская литература в именах (литературная карта, платформа Wisecow

Прочная литература (5 лекций, платформа Wisecow

Журналистика и PR

Медиаграмотность: практические навыки (4 недели, платформа Prometheus

Интернет-медиа (5 недель, платформа Prometheus

Цифровые коммуникации в глобальном пространстве (5 недель, платформа Prometheus

Нативная реклама (4 недели, платформа Prometheus

Верификация в интернете (27 занятий, платформа ВУМonline

Коммуникационные инструменты для построения репутации (4 недели, платформа Prometheus

Как писать об экономике без ошибок (5 недель, платформа Edera

От коммунальных до независимых медиа: пошаговая инструкция для редакторов (5 недель, платформа Prometheus

Читайте: Где в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн: список и цены

Программирование

Основы программирования (8 недель, платформа Prometheus

Машинное обучение (4 недели, платформа Prometheus

Разработка и анализ алгоритмов. Часть 1 (9 недель, платформа Prometheus

Основы веб-разработки (HTML, CSS, JAVASCRIPT) (около 30 часов материала, платформа E dera

Основы Web UI разработки (5 недель, платформа Prometheus

Основы программирования CS50 2019 (11 недель, Гарвардский университет, платформа Prometheus

Основы программирования на C# (7 недель, платформа Prometheus

Основы программирования на Java (8 недель, платформа Prometheus

Бизнес и экономика

Экономика для всех (5 недель, платформа Prometheus).

Этика профессионального бухгалтера (5 тем, курс разработан членами Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, платформа Prometheus).

Бухгалтерский учет для начинающих (4 недели, платформа Prometheus).

СМС — система менеджмента ситуаций (4 недели, платформа Prometheus).

Менеджмент (7 недель, платформа Prometheus).

Финансовый менеджмент (6 недель, платформа Prometheus).

Предпринимательство. Собственное дело в Украине (5 недель, платформа Prometheus).

Социальное предпринимательство (5 недель, платформа Prometheus).

Социальное предпринимательство: дизайн-мышления и неопределенность (27 занятий, платформа ВУМonline).

Недавно Факты ICTV публиковали топ-7 бесплатных образовательных ресурсов детям на время карантина.