Бесплатные онлайн-курсы — это хороший способ развивать в себе новые умения пока мы все находимся в изоляции.
К концу карантина еще много времени, поэтому Факты ICTV сделали для вас подборку курсов, чтобы вы точно нашли то, что вам придется по душе.
Иностранные языки
- Английский язык от Prometheus.
- Tandem — приложение, которое поможет выучить иностранный язык благодаря общению с другими.
- Coursera — платформа с уроками и видео, которые помогут освоить язык от основных принципов до специализированного курса.
- Бесплатные видео-уроки по английскому языку на engVid: Learn English.
Литература
- Осмысленные и переосмыслены (курс посвящен жизни и творчеству известных фигур украинского литературного сокровища — от Григория Сковороды до Василия Стуса, 10 недель, платформа Prometheus).
- Личное и общественное в призме классических текстов (35 занятий, платформа ВУМonline).
- Украинская литература в именах (литературная карта, платформа Wisecow).
- Прочная литература (5 лекций, платформа Wisecow).
Журналистика и PR
- Медиаграмотность: практические навыки (4 недели, платформа Prometheus).
- Интернет-медиа (5 недель, платформа Prometheus).
- Цифровые коммуникации в глобальном пространстве (5 недель, платформа Prometheus).
- Нативная реклама (4 недели, платформа Prometheus).
- Верификация в интернете (27 занятий, платформа ВУМonline).
- Коммуникационные инструменты для построения репутации (4 недели, платформа Prometheus).
- Как писать об экономике без ошибок (5 недель, платформа Edera).
- От коммунальных до независимых медиа: пошаговая инструкция для редакторов (5 недель, платформа Prometheus).
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Программирование
- Основы программирования (8 недель, платформа Prometheus).
- Машинное обучение (4 недели, платформа Prometheus).
- Разработка и анализ алгоритмов. Часть 1 (9 недель, платформа Prometheus).
- Основы веб-разработки (HTML, CSS, JAVASCRIPT) (около 30 часов материала, платформа Edera).
- Основы Web UI разработки (5 недель, платформа Prometheus).
- Основы программирования CS50 2019 (11 недель, Гарвардский университет, платформа Prometheus).
- Основы программирования на C# (7 недель, платформа Prometheus).
- Основы программирования на Java (8 недель, платформа Prometheus).
Бизнес и экономика
- Экономика для всех (5 недель, платформа Prometheus).
- Этика профессионального бухгалтера (5 тем, курс разработан членами Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, платформа Prometheus).
- Бухгалтерский учет для начинающих (4 недели, платформа Prometheus).
- СМС — система менеджмента ситуаций (4 недели, платформа Prometheus).
- Менеджмент (7 недель, платформа Prometheus).
- Финансовый менеджмент (6 недель, платформа Prometheus).
- Предпринимательство. Собственное дело в Украине (5 недель, платформа Prometheus).
- Социальное предпринимательство (5 недель, платформа Prometheus).
- Социальное предпринимательство: дизайн-мышления и неопределенность (27 занятий, платформа ВУМonline).
Недавно Факты ICTV публиковали топ-7 бесплатных образовательных ресурсов детям на время карантина.