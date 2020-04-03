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Погода в Украине на 3 апреля (КАРТА)

На всей территории Украины ожидается солнечная погода, осадков синоптики не прогнозируют.

На Западе температура воздуха поднимется до +14 днем, а ночью ударят заморозки до -3.

На Севере страны синоптики прогнозируют до +15 днем, ночью ожидается до -6.

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В центральных и восточных областях Украины будет до +15 днем и ночью температура опустится до -2.

На Юге столбики термометров поднимутся до +16, а ночью похолодает до +1.

погода 3 апреля

К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.

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