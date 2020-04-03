На всей территории Украины ожидается солнечная погода, осадков синоптики не прогнозируют.
На Западе температура воздуха поднимется до +14 днем, а ночью ударят заморозки до -3.
На Севере страны синоптики прогнозируют до +15 днем, ночью ожидается до -6.
Читайте: Глобальное потепление на 1,5° – ученые дали новый прогноз
В центральных и восточных областях Украины будет до +15 днем и ночью температура опустится до -2.
На Юге столбики термометров поднимутся до +16, а ночью похолодает до +1.
К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.