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Факты / Lifestyle

Суперлуние 8 апреля: особенности и что нельзя делать

Суперлуние в апреле 2020 года наступит 8 числа в 5.37 по киевскому времени.

Оно пройдет в знаке Весов и станет настоящий Днем силы, когда Солнце будет способно зарядить несокрушимой энергией на весь год.

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

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К слову, суперлуние 8 апреля называют розовой луной. Такое имя предполагает, что небесное тело будет иметь определенный цвет, но это не так. Луну назвали розовой в честь весеннего цветка —  дикого флокса.

Что нельзя делать в суперлуние 8 апреля:

  • перетруждаться;
  • находиться в местах большого скопления людей;
  • планировать важные дела;
  • проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;
  • одалживать деньги;
  • принимать поспешные решения;
  • увольняться;
  • просить о повышении.

Ранее Факты ICTV писали, что магнитные бури в апреле нагрянут семь раз. В этом месяце ожидаются шесть слабых и одна сильная вспышка на солнце.

Фото: Dreamstime

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