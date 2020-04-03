Riot Games опубликовала геймплейный ролик Valorant, в котором показали героиню из Кореи по имени Джетт.
В ролике разработчики раскрыли сразу несколько способностей Джетт:
- Cloudburst. Дымовая завеса.
- Updraft. После короткой паузы подбрасывает Джетт вверх.
- Tailwind. Мгновенный рывок на короткую дистанцию в направлении движения.
- Blade Storm. Джетт использует несколько метательных ножей, которые наносят умеренный урон и убивают при попадании в голову.
Читайте: Зомби-шутер World War Z раздают бесплатно
Публичное закрытое тестирование Valorant начнется уже 7 апреля, а релиз шутера состоится летом.
Ранее Факты ICTV писали, что на сервисе Steam состоялся релиз видеоигры Half-Life: Alyx.