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Факты / Lifestyle

Valorant: что известно о новой героине из Кореи по имени Джетт

Riot Games опубликовала геймплейный ролик Valorant, в котором показали героиню из Кореи по имени Джетт.

В ролике разработчики раскрыли сразу несколько способностей Джетт:

  • Cloudburst. Дымовая завеса.
  • Updraft. После короткой паузы подбрасывает Джетт вверх.
  • Tailwind. Мгновенный рывок на короткую дистанцию в направлении движения.
  • Blade Storm. Джетт использует несколько метательных ножей, которые наносят умеренный урон и убивают при попадании в голову.

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Публичное закрытое тестирование Valorant начнется уже 7 апреля, а релиз шутера состоится летом.

Ранее Факты ICTV писали, что на сервисе Steam состоялся релиз видеоигры Half-Life: Alyx.

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