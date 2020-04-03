Апрель, 03 в 22:48

Valorant: что известно о новой героине из Кореи по имени Джетт

Riot Games опубликовала геймплейный ролик Valorant, в котором показали героиню из Кореи по имени Джетт. В ролике разработчики раскрыли сразу несколько способностей Джетт: Cloudburst. Дымовая завеса.

Дымовая завеса. Updraft. После короткой паузы подбрасывает Джетт вверх.

После короткой паузы подбрасывает Джетт вверх. Tailwind. Мгновенный рывок на короткую дистанцию в направлении движения.

Мгновенный рывок на короткую дистанцию в направлении движения. Blade Storm. Джетт использует несколько метательных ножей, которые наносят умеренный урон и убивают при попадании в голову. Читайте: Зомби-шутер World War Z раздают бесплатно Публичное закрытое тестирование Valorant начнется уже 7 апреля, а релиз шутера состоится летом. Ранее Факты ICTV писали, что на сервисе Steam состоялся релиз видеоигры Half-Life: Alyx.

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