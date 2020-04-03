Как выбрать купальник: тренды 2020

Выбор подходящего купальника может стать большой проблемой для женщин, но это будет совсем не сложно, если вы прочитаете наш материал. Разгадка в том, что нужно выбрать купальники 2020, соответствующие вашему телосложению. Прежде всего определите тип своего строения тела, и проблема почти решена.
Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать купальник:
- форма яблока;
- форма груши;
- форма банана (H);
- форма песочных часов;
- форма перевернутого треугольника.
Несколько дельных советов: если вы хотите спрятать лишние килограммы, выберите цельный купальник. Высокий вязаный купальник подчеркнет стройность ног, а обычный ремешок, наоборот, сделает ноги короткими и толстыми. Одним словом, постарайтесь выбрать такие модные купальники 2020, чтобы ваши несовершенные части тела выглядели максимально просто, и тогда им будут меньше уделять внимание.
Форма яблока
Особенность: тяжелый верх с тонким низом. Пышная грудь с широкими плечами. Стройные ноги и тонкие руки.
Решение: показать стройные ноги. Выбирайте:
- купальники с увеличенными кружевными элементами на талии;
- купальники со складками или небольшими украшениями, например, милыми маленькими юбками;
- разноцветный купальник с рисунком;
- цельный купальник.
Избегайте однотонных купальников, легко вызывающих визуальную концентрацию.
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Форма груши
Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя — тоньше, пышные ягодицы и бедра. Преимущество в том, что у такого типа очаровательная талия.
Решение: показать линию талии. Подойдут:
- купальники с винтажными разрезами и с высокой талией, что сделают ноги еще длиннее;
- купальники с плотным дизайнерским верхом;
- купальники с юбкой или плавки с поясом.
Избегайте цельного купальника. Если вы очень скромная девушка, то можете выбрать купальник с высокой талией.
Тип банана (тип H)
Особенность: стройное тело сверху донизу. У женщин с таким типом нет лишнего веса, но у них одновременно плоская грудь и плоские бедра.
Решение: нужно наглядно сделать ваше тело более изогнутым и подчеркнуть женственность. Выбирайте:
- купальники с рисунком на груди, например, топы с принтами, полосками, цветочными узорами, клетками;
- купальники с элементами оборок, складок или с кисточками;
- треугольный бикини или топик, чтобы показать ваш плоский живот.
- цельный купальник с ремешком.
Песочные часы и форма перевернутого треугольника
Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.
Решение: цельный купальник с высоким вырезом. Это способ подчеркнуть всю верхнюю часть и округлые ягодицы. С ремешками или складками будет еще лучше.
Чтобы быть неотразимой летом, надо еще знать модные модели купальников этого сезона.
Тренды купальников 2020
- раздельный купальник с топом-треугольником;
- цельный купальник с вырезами;
- бикини на косточках и высокой талией;
- вязаный купальник-бикини;
- цельный купальник с принтом зебры;
- цельный купальник на одно плечо;
- раздельный купальник с принтами-полосками по бокам, как у гонщика;
- розовый бикини в клетку;
- купальник на молнии спереди с длинным рукавом;
- раздельный купальник-бикини с поясом.
Теперь вы знаете, как выбрать купальник. Пришла ваша очередь стать дивой пляжа и сиять на солнце. Заставьте себя выглядеть так, чтобы все узнали про вашу красоту.
Напомним, ранее мы писали, что модно носить в 2020 году.