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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 3 апреля

3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. В некоторых странах проводятся массовые мероприятия с песнями и танцами, в которых участвуют все желающие. Главная цель праздника – научиться радоваться.

В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Считалось, что на Кирилла Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду, ведь после этого могло в дом прийти большое несчастье.

3 апреля именины отмечают Владимир и Кирилл.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Народные приметы на 3 апреля:

  • гроза 3 апреля — год будет урожайный;
  • цветет мать-и-мачеха — совсем скоро станет еще теплее;
  • комары появились 3 апреля — ждите потепления.

Что нельзя делать 3 апреля:

  • находиться трем женщинам за одним обеденным столом одновременно – быть большой ссоре;
  • стирать белье;
  • менять постельное белье.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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