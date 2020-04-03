3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. В некоторых странах проводятся массовые мероприятия с песнями и танцами, в которых участвуют все желающие. Главная цель праздника – научиться радоваться.

В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Считалось, что на Кирилла Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду, ведь после этого могло в дом прийти большое несчастье.

3 апреля именины отмечают Владимир и Кирилл.

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Народные приметы на 3 апреля:

гроза 3 апреля — год будет урожайный;

цветет мать-и-мачеха — совсем скоро станет еще теплее;

комары появились 3 апреля — ждите потепления.

Что нельзя делать 3 апреля:

находиться трем женщинам за одним обеденным столом одновременно – быть большой ссоре;

стирать белье;

менять постельное белье.

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