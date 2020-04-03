В пятницу, 3 марта, Луна пребывает в знаке Лев. Это 11 лунный день.
Хороший день для новых начинаний и энергичных дел. В этот период будут благоприятно решаться все трудные вопросы.
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Многих людей будет тянуть к общению. Важно не злоупотреблять служебным положением и быть к сотрудникам снисходительнее.
Рекомендуется отложить все финансовые операции на более благоприятное время.
Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.
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