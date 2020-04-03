Земля буквально успокоилась — ученые

Благодаря самоизоляции людей из-за коронавируса на Земле уменьшился уровень шума в окружающей среде.

В Бельгии ученые сообщают о 30-процентном снижении количества этого шума с тех пор, как там начался карантин в связи с распространением Covid-19.

В такой ситуации намного легче работать сейсмологам, которые следят, к примеру, за возникновениями землетрясений.

По словам ученых, гораздо “более спокойная” Земля может дать измерения, подобные тем, которые мог бы наблюдать гипотетический ученый 19-го века. И иметь эти данные в качестве точки сравнения может оказаться полезным в будущем.

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С другой стороны, от карантина может пострадать точность работы метеорологов — из-за почти полной остановки воздушных пассажирских рейсов, которые ежедневно регистрируют важные данные о погоде.

Напомним, в марте состоялся Час Земли — крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения планеты.

Источник: Popular Mechanics