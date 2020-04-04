День веб-мастера: история праздника и поздравления

День веб-мастера празднуют 4 апреля — 4.04. Дата похожа на ошибку 404 Not Found, которая появляется на странице сайта, если сервер не может найти данные на запрос пользователя.

Это хороший намек, потому что праздник официально не утвержден. Веб-специалисты этой датой сообщают, что есть запрос на праздник, но нет “страницы по запросу”, то есть ошибка 404.

Профессия довольно новая, но настолько важна для современного мира, что тяжело переоценить работу веб-мастера.

Впервые термин веб-мастер использовал праотец интернета Тим Бернерс-Ли в 1992 году.

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В начале 1990-х, когда доступный интернет только начинал развиваться. Функционал первых веб-мастеров был очень велик: он охватывал обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора и контент-менеджера.

С развитием интернета и появлением крупных сайтов, технологии разработки совершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии.

Поздравление с Днем веб-мастера

Вводится адрес в строчке –

Любимый сайт, покажись.

А все это – веб-разработчик,

Это – его жизнь!

От имени всех искателей,

Пользователей или юзеров,

Я поздравляю создателей

Сайтов, площадок и студий!

Вами живет интернет

(С ним каждый – немножко гений).

Счастья вам, долгих лет

И быстрых соединений!

***

Случается порою

На веб-странице сбой,

Веб-мастера – герои

Исправят глюк любой!

***

С Днем веб-мастера поздравить

Я хочу вас в дату эту,

Ведь 4. 04 — не ошибка интернета.

Это праздник тех, кто сайты

В Интернете создает,

Во всемирной паутине

Нити новые плетет.

Миллион желаю ярких,

Креативных вам идей,

Пусть спешит скорей удача

К вам из интернет-сетей.



***

Сайт создать умеет он,

Неполадки все исправить,

День веб-мастера сегодня,

Я хочу вас с ним поздравить.

Будьте вы в делах всегда,

Чтоб клиенты обращались.

И ошибки бы никогда

В работе чтоб не появлялись.

Счастья, радости, любви,

Чтоб сбылись мечты и планы,

Были радостными дни,

Всегда будьте неустанны.



Напомним, в апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать — 9. Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020.