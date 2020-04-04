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Погода в Украине на 4 апреля (КАРТА)

В Украине 4 апреля синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков, однако в некоторых регионах ожидаются дожди.

На Западе страны облачная с прояснениями погода, однако во Львовской, Волынской и Ровенской областях все же пройдут дожди. Температура днем 9°…1°, ночью -2°…2°.

В северных регионах воздух прогреется до 12° днем и до 3° ночью.

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В центральных областях также облачно с прояснениями и без осадков, днем 11°…14°, ночью -1°…2°.

На Юге и на Востоке днем воздух прогреется до 16°, однако ночью стоит приготовиться к заморозкам в -1°.

Погода в Украине на сегодня, 4 апреля 2020

К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.

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