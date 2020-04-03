Изучение иностранных языков, не выходя из дома: как организовать обучение онлайн

Возможность изучения иностранных языков онлайн важна не только во время карантина. Популярность дистанционного обучения постоянно растет, что свидетельствует о его эффективности и практической ценности.

Мы рассмотрим варианты изучения иностранных языков, не выходя из дома, и расскажем о первых шагах в организации обучения.

Что нужно сделать перед началом обучения

Нужно иметь обоснованную мотивацию, поставленную цель и четкий план действий.

Необходимость повысить свою ценность на рынке труда, желание поступить в зарубежный университет, ВНО по английскому или необходимость составить IELTS — примеры сильной внешней мотивации.

Цель изучения языка должна быть четкой и конкретной. Например, формулировка: Я хотел бы знать английский — не четкая. Замените ее на: К лету я буду хорошо говорить на тему продаж и знать грамматику на В2.

С четкой целью можно уже строить план занятий. Подготовительный этап является гарантией стабильной и продуктивной работы, поэтому важно уделить ему достаточно внимания.

Что необходимо для составления плана:

Распределение времени. Нужно реально оценить, сколько часов в день или неделю будет выделено на обучение. Лучше сразу внести конкретное время и дни в календарь, чтобы приучаться к регулярной работе. Только регулярность приносит желаемый результат. Определение нынешнего уровня знания языка. Можно онлайн пройти несколько тестов на знание грамматики, лексики и восприятие разговорной речи. Это поможет вам подобрать учебные материалы и постепенно увеличивать нагрузку. Браться за просмотр новостей BBC и прочтение Вирджинии Вульф с начальным уровнем английского не стоит. Подбор учебных материалов: учебники и онлайн-ресурсы. В интернете можно найти очень много приложений, блогов, сайтов, каналов и видео для тех, кто изучает языки. Не стоит пытаться следить за несколькими сразу. Лучше сформировать четкий перечень источников для постоянной работы. В такой перечень нужно внести:

один-два онлайн-словаря (лучше, если они будут предоставлять примеры использования слов в контексте);

два-три учебника, которые содержат информацию о правилах грамматики в удобном для ученика виде;

два-три ресурса, где можно найти подборку лексики по различным темам;

один-два подкасты для тренировки навыков восприятия на слух и произношения;

пять-шесть ресурсов, на которых можно делать упражнения, которые автоматически проверяются.

Такой набор — базовый для начинающих, которые планируют заниматься самостоятельно. Нужно постепенно увеличивать нагрузку, раз в полмесяца обновлять перечень учебных материалов.

Учебные ресурсы подбирают в зависимости от актуального уровня владения языком. Если сразу браться за сложные темы, то можно потерять мотивацию, время и силы.

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Важно помнить, что систематичность и регулярность — залог успеха. Поможет ведение так называемого журнала успеваемости — отметки об определенных достижениях. Лучше ставить краткосрочные цели, например:

еженедельно учить 50 слов (списки желательно составлять заранее);

каждые две недели изучать и закреплять новую грамматическую тему;

ежемесячно смотреть один фильм на иностранном языке.

Если постоянно перед глазами иметь отчет по своему прогрессу, то растет мотивация.

Самостоятельная работа действительно может быть результативной, но требует значительного уровня концентрации. Также рано или поздно могут возникнуть вопросы, на которые трудно найти ответ самостоятельно. Поэтому стоит рассмотреть вариант изучения языка под руководством преподавателя. Для этого можно поискать курсы, которые проводят занятия онлайн, или найти онлайн-репетитора.

Как найти репетитора для занятий онлайн

Любой язык является живым и динамичным, имеет свои правила и исключения из них, особенности произношения и интонации, лексические детали. Если человек не имеет опыта изучения иностранного языка, то достаточно сложно сориентироваться и построить четкий учебный план.

Репетитор для занятий иностранным языком — лучший вариант для индивидуального подхода. Преподаватель быстро поможет определить учебные цели, слабые и сильные стороны и построить план работы.

Репетитор для детей нужен, что направлять энергию и поддерживать интерес ребенка. Дети быстро учатся, но для обучения нужен контроль. У взрослых может быть больше мотивации, однако иногда сложнее разбираться с особенностями произношения или грамматическими правилами.

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Отдельно важным преимуществом репетитора является возможность развивать лингвосоциальну компетентность, то есть способность общаться естественным иностранным языком. Как заполнять паузы, прерывать или продолжать разговор, использовать различные способы направления беседы.

Чтобы заниматься иностранным языком, например, во время карантина, нужно найти репетитора, который преподает онлайн. Такие занятия удобны тем, что вам не обязательно искать преподавателя из своего города. Его можно найти в интернете. Для этого существуют платформы для поиска репетиторов.

На таких платформах удобно сначала ознакомиться с анкетой преподавателя: образование, опыт, отзывы других учеников, цена за занятие.

Можно сочетать занятия с репетитором и заниматься самостоятельно, используя бесплатные ресурсы для изучения иностранных языков. В таком случае за месяц вполне возможно уже достичь определенных результатов, даже не выходя из дома.

Если у вас нет возможности заниматься с преподавателем, Факты ICTV собрали несколько советов по изучению английского языка.