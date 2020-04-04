Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета еще не утвержден.

Католический святой Исидор Севильский получил известность благодаря любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов.

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4 апреля отмечается неофициальный праздник — День веб-мастера.

Дата этого праздника выбрана неслучайно, ведь цифры 4.04 напоминают ошибку 404 (Страница не найдена), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.

4 апреля именины отмечают Василиса, Василий, Сергей, Клавдий, Таисия, Аглая, Полина, Дарья, София.

Народные приметы на 4 апреля:

Если на небе синие тучи — будет теплый дождь.

Снег 4 апреля сошел, и на этом месте начала появляться паутинка — надо ждать препятствий в урожае, он будет небогатым

Что нельзя делать 4 апреля:

В этот день нельзя выносить мусор со двора поскольку можно навлечь беду.

Также нельзя стирать, ведь люди говорили, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом может залезть всякая нечисть.

Нельзя злоупотреблять мясными блюдами.

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