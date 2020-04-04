В субботу, 4 апреля, Луна пребывает в знаке Лев. Это 12 лунный день.
В этот период рекомендуется больше времени уделить саморазвитию. Хороший день для кардинальных изменений.
Самый энергетически мощный день, однако с этой энергетикой нужно быть поосторожнее.
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Нужно осознанно подходить к важным решениям и правильно распределять свое время.
Луна находится в фазе Растущая Луна. У многих людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность.
Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.