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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 4 апреля, лунный день

В субботу, 4 апреля, Луна пребывает в знаке Лев. Это 12 лунный день.

В этот период рекомендуется больше времени уделить саморазвитию. Хороший день для кардинальных изменений.

Самый энергетически мощный день, однако с этой энергетикой нужно быть поосторожнее.

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Нужно осознанно подходить к важным решениям и правильно распределять свое время.

Луна находится в фазе Растущая Луна. У многих людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность.

Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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