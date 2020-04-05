Погода в Украине на сегодня, 5 апреля 2020

В Украине 5 апреля ожидается солнечная и теплая погода, но с ночными заморозками в некоторых областях.

В западных областях ожидается +11-14° днем, ночью от 0° до -3°.

В северных регионах воздух прогреется до +12° днем, ночью столбики термометров опустятся до -2°.

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В центральных областях температура днем ​​составит +10-13°, ночью от -1° до +1°.

Теплее будет в восточных и южных регионах. Синоптики прогнозируют от +10° до +15° днем. Ночью также ожидается плюсовая температура от +2° до +4°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.