Тигр и лев. Как со смартфона смотреть животных в 3D из Google

3D-изображения животных в поисковике Google, которые можно разглядывать при помощи технологии дополненной реальности (AR), стали доступны большему числу владельцев смартфонов.
Также расширился список животных, которых можно “поместить” к себе в комнату через камеру смартфона.
Чтобы повеселиться на самоизоляции и рассмотреть животных онлайн, нужно сделать:
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- В поисковике Google ввести название одного из животных: аллигатор, удильщик (рыба), бурый медведь, кошка, рысь, лабрадор, мопс, ротвейлер, утка, орел, императорский пингвин, коза, еж, лошадь, лев, панда, ара, енот, осьминог, акула, шотландский пони, змея, тигр, черепаха.
- Выбрать функцию просмотра модели животного через камеру смартфона в дополненной реальности.
- Разместить модель животного на плоской поверхности.
Напомним, Google выпустил дудл о важности карантина из-за распространения коронавируса в мире.