Тигр и лев. Как со смартфона смотреть животных в 3D из Google

3D-изображения животных в поисковике Google, которые можно разглядывать при помощи технологии дополненной реальности (AR), стали доступны большему числу владельцев смартфонов.

Также расширился список животных, которых можно “поместить” к себе в комнату через камеру смартфона.

Чтобы повеселиться на самоизоляции и рассмотреть животных онлайн, нужно сделать:

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В поисковике Google ввести название одного из животных: аллигатор, удильщик (рыба), бурый медведь, кошка, рысь, лабрадор, мопс, ротвейлер, утка, орел, императорский пингвин, коза, еж, лошадь, лев, панда, ара, енот, осьминог, акула, шотландский пони, змея, тигр, черепаха.

Выбрать функцию просмотра модели животного через камеру смартфона в дополненной реальности.

Разместить модель животного на плоской поверхности.

Напомним, Google выпустил дудл о важности карантина из-за распространения коронавируса в мире.