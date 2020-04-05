Вербное воскресенье в 2020 году христиане будут отмечать 12 апреля.

В этот день заканчивается подготовка перед Страстной неделей, с которой начинается самый строгий пост.

Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.

Запреты на Вербное воскресенье

Вербное воскресенье выпадает в Великий пост, поэтому его запрещено праздновать шумно.

В этот день можно проведать родственников, но устраивать застолья и гуляния не стоит.

Также категорически запрещено ссориться и выяснять отношения. Вербное воскресенье желательно провести в молитве и освятить в церкви веточки вербы.

К слову, веточки запрещено выбрасывать, даже если они завянут. Их можно только сжечь.

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Традиции на Вербное воскресенье

Традиционно в этот день верующие ходят в церковь, чтобы помолиться и освятить веточки вербы, срезанные накануне до рассвета. Эти веточки являются оберегом дома. Их вешают возле икон и верят, что это приносит здоровье и достаток.

В условиях карантина из-за коронавируса освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху будут только на улице. Верующих просят при этом не скапливаться возле храмов и придерживаться расстояния между собой.

Обычно во время богослужения необходимо стоять до конца церковной службы с зажженной свечой.

Выходя из церкви, верующие касаются друг друга лозой, приговаривая:

Не я б’ю — верба б’є, За тиждень — Великдень, Недалечко — червоне яєчко!

К слову, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.