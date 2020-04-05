5 апреля в Украине празднуют День геолога. Ежегодно он отмечается в первое воскресенье апреля.

Этот праздник считается профессиональным днем ​​всех людей, работающих в сфере добычи полезных ископаемых.

По православному календарю, 5 апреля почитается память святого Никона. Издавна в этот день высаживали яблони и рябину. Также в этот день принято убирать в доме и во дворе.

Именины 5 апреля празднуют Василий, Лидия, Никон, Иван.

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Приметы на 5 апреля:

Синие облака по небу плывут — к теплым дождям.

Если день теплый, а ночью заморозки, погода в апреле будет хорошей.

В полдень солнце выглянуло — к жаркому лету. Если мрачно днем, то летние месяцы будут дождливые.

Ясное и звездное небо ночью — к утренним заморозкам.

Что нельзя делать 5 апреля:

Сегодня нельзя бездельничать, ведь издавна в этот день нужно убирать.

Нельзя плохо говорить о своих врагах или недругах. Наоборот, нужно желать всем добра.

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