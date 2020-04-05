5 апреля в Украине празднуют День геолога. Ежегодно он отмечается в первое воскресенье апреля.
Этот праздник считается профессиональным днем всех людей, работающих в сфере добычи полезных ископаемых.
По православному календарю, 5 апреля почитается память святого Никона. Издавна в этот день высаживали яблони и рябину. Также в этот день принято убирать в доме и во дворе.
Именины 5 апреля празднуют Василий, Лидия, Никон, Иван.
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Приметы на 5 апреля:
- Синие облака по небу плывут — к теплым дождям.
- Если день теплый, а ночью заморозки, погода в апреле будет хорошей.
- В полдень солнце выглянуло — к жаркому лету. Если мрачно днем, то летние месяцы будут дождливые.
- Ясное и звездное небо ночью — к утренним заморозкам.
Что нельзя делать 5 апреля:
- Сегодня нельзя бездельничать, ведь издавна в этот день нужно убирать.
- Нельзя плохо говорить о своих врагах или недругах. Наоборот, нужно желать всем добра.
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