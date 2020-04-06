6 апреля именины празднует Артем. Это имя имеет греческие корни. Есть две версии происхождения имени. По первой имя Артем переводится как неподвластный болезням, по второй – он является производным от мифологической богини охоты – Артемиды.

Артем всегда проявляет любовь и заботу. Он делает только том, что считает нужным и редко когда слушает других.

Он не любит навязывать свою точку зрения, но с удовольствием поможет советом тому, кто этого сам просит.

Читайте: Когда Cтрасная пятница в 2020 году

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Артема в СМС и открытках.

***

Артему в жизни покорится

Любое дело иль задача.

Так пусть же лучшее свершится,

Благословит тебя удача!

В день именин прими признание

И искренние поздравления.

Успеха в каждом начинании,

И в личной жизни — лишь везения!

***

Артему счастья я желаю,

Тебя сегодня поздравляю,

Ты никогда не унывай,

И все обиды забывай,

Сегодня нужно веселиться —

Ведь празднику недолго длиться,

Пусть именины радуют,

Друзья дарами балуют!

***

Артем, хочу тебе удачи

В день ангела я пожелать,

И жизненные все задачи

Легко и без забот решать.

Везенья я тебе желаю,

И много счастья всей душой,

Тебя, Артем, я поздравляю,

Успех шагает за тобой!

***

Желаю счастья я, Артем,

Чтобы гостей был полон дом,

Пусть в именины будет жарко,

Чтобы отпраздновал ты ярко.

Хочу веселья пожелать,

Поверь, не стоит унывать,

Пускай всегда тебе везет,

Успех тебя не подведет!

***

Долгих лет тебе, Артем,

И сплошного позитива,

Будь отважен и силен,

Проживи свой век красиво!

Чтоб с удачей по пути,

Больше радости, задора,

И всегда тебе светил

Цвет зеленый светофора!

Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.