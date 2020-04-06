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Факты / Lifestyle

День ангела Артема: лучшие поздравления в СМС и открытках

6 апреля именины празднует Артем. Это имя имеет греческие корни. Есть две версии происхождения имени. По первой имя Артем переводится как неподвластный болезням, по второй – он является производным от мифологической богини охоты – Артемиды.

Артем всегда проявляет любовь и заботу. Он делает только том, что считает нужным и редко когда слушает других.

Он не любит навязывать свою точку зрения, но с удовольствием поможет советом тому, кто этого сам просит.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Артема в СМС и открытках.

з днем ангела

***

Артему в жизни покорится
Любое дело иль задача.
Так пусть же лучшее свершится,
Благословит тебя удача!

В день именин прими признание
И искренние поздравления.
Успеха в каждом начинании,
И в личной жизни — лишь везения!

з днем ангела

***

Артему счастья я желаю,
Тебя сегодня поздравляю,
Ты никогда не унывай,
И все обиды забывай,

Сегодня нужно веселиться —
Ведь празднику недолго длиться,
Пусть именины радуют,
Друзья дарами балуют!

з днем ангела

***

Артем, хочу тебе удачи
В день ангела я пожелать,
И жизненные все задачи
Легко и без забот решать.

Везенья я тебе желаю,
И много счастья всей душой,
Тебя, Артем, я поздравляю,
Успех шагает за тобой!

з днем ангела

***

Желаю счастья я, Артем,
Чтобы гостей был полон дом,
Пусть в именины будет жарко,
Чтобы отпраздновал ты ярко.

Хочу веселья пожелать,
Поверь, не стоит унывать,
Пускай всегда тебе везет,
Успех тебя не подведет!

з днем ангела

***

Долгих лет тебе, Артем,
И сплошного позитива,
Будь отважен и силен,
Проживи свой век красиво!

Чтоб с удачей по пути,
Больше радости, задора,
И всегда тебе светил
Цвет зеленый светофора!

Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.

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