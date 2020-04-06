Во вторник, 7 апреля, на всей территории Украины синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.
Ночью в большинстве областей ночью возможны заморозки, однако днем, например, на Закарпатье, температура будет достигать +20, в других областях на западе — от +17 до +19.
В южных, северных и центральных регионах +15, на востоке — максимум +13.
В Киеве без осадков, ночью 0 +2, а днем 14-16 выше нуля.
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В среду, 8 апреля, тоже будет сухо, потеплеет на два-три градуса.
Максимальные +20 ожидаются на Закарапатье, до +19 — на севере на западе.
В центральных регионах и на юге +18, на востоке — до +16.
В столице сухо и солнечно, ночью 2-4, днем 17-19 градусов тепла.
На четверг, 9 апреля, синоптики также прогнозируют солнце.
На западе и юге +20, на севере и в центре +19, на востоке — от +15 до +17.
В Киеве солнце, ночью 5-7, днем 17-19 выше нуля.
В пятницу, 10 апреля, в Украину придут дожди. Незначительные осадки охватят всю триторию, кроме крайнего запада и востока.
На юге +19, на востоке — до +17, в центре и на Закарпатье +15.
В западных и северных областях — от +11 до +13.
В столице дождь, ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.