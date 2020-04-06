Тест на коронавирус тигрицы Нади из зоопарка Нью-Йорка показал позитивный результат. В Национальной ветеринарной службе Министерства сельского хозяйства США заявили, что это первый случай заражения тигра в мире.

У ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов также подозревают коронавирус. У них начался сухой кашель и пропал аппетит, но в целом животные чувствуют себя хорошо.

В зоопарке считают, что тигрица могла заразиться от сотрудника, у которого болезнь проходила без симптомов.

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По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в США по состоянию на утро 6 апреля коронавирусом инфицировано 337 620 человек, из которых 9 643 умерло и 17 530 уже выздоровели.

Источник: WCS