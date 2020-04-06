Модные стрижки 2020: что будет в тренде

Выглядеть стильно — значит иметь крутую стрижку, которая показывает ваш характер и выделяет достойные черты лица.

Факты ICTV узнали, какие женские стрижки 2020 на короткие и средней длины волосы вошли в моду.

Мегакороткие стрижки

Стрижки 2020 женские на короткие волосы отличаются от стрижек предыдущих лет своей естественностью. Здесь особенно чувствуется замысел стилистов, которые доказывают нам, что каждая женщина красива, но нужно уметь подчеркнуть эту красоту.

В модные стрижки 2020 входит такой экстремальный выбор, как мегакороткая стрижка. Такое решение выглядит очень женственным, несмотря на форму и вид.