Несмотря на Великий пост, на Благовещение православные позволяют себе больше, чем обычно. В этот день важно посвятить все свое время духовному просвещению, не отвлекаясь на работу и суетные дела.

7 апреля тщательно следили за погодой. Если в этот день был дождь, то готовились к хорошему урожаю ржи, а если гроза — верили, что уродятся орехи.

Рыбаки надеялись, что в этот день будет дождливая погода — это к хорошему улову на весь год.

Многие семьи в этот день старались не ссориться, потому что верили — как проведешь Благовещение, так и пройдет год.

В этот день ожидали ветер, иней и туман — это сулило хороший урожай.

Одежду, купленную накануне праздника, нельзя было примерять в этот день, иначе она быстро испортится и порвется.

Заговоры на Благовещение

Гадание с веточкой. Чтобы исполнилась мечта, девушки искали на улице упругую веточку и перед сном клали ее под подушку, загадав желание. Если наутро веточка сломалась, то желание обязательно сбудется в этом году. Если веточка целая, мечта не осуществится.

Гадание с птицами. Выходя на улицу, девушки следили за тем, какие птицы им попадаются на пути чаще всего. Голуби сулили счастливую и радостную весну, ворона — тоскливую и скучную. Воробьи и ласточки обещали спокойствие и стабильность, а трясогузки и мертвые птицы — суету, финансовые проблемы, нестабильность.

Кроме того, с пробуждением девушки бежали к окну. Если там сидел голубь или синица, следовало ждать приятных перемен и удачу в любви. Воробей обещал неудачи и финансовые трудности.

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Гадание с просфоркой. Женщины покупали в храме просфору, спрятав в одну из них копейку. Затем собирали всех членов семьи и просили каждого выбрать себе освященную просфору. Кому попадется копейка, тот весь год будет счастлив.

Гадание с тряпкой. Чтобы узнать, каким будет будущий урожай, хозяйки на ночь вывешивали мокрую тряпку на улице. Если она полностью высохла до утра, будет богатый урожай и теплое лето. Если замерзла, то лето будет очень холодным, а урожай – плохим.

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