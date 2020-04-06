Карантин, наверное, не совсем то, чего вы ожидали на свой день рождения?
Самоизоляция, социальная дистанция, закрытые магазины и торговые центры — еще не повод отказываться от праздничной вечеринки.
Несмотря на карантин в Украине, Факты ICTV собрали лучшие советы, как стильно отпраздновать день рождения дома.
Подготовьте плейлист
Что за вечеринка без музыки? Веселые мелодии всегда поднимают и создают нужное настроение.
На вашем празднике должна звучать любимая музыка, поэтому не стесняйтесь и выбирайте! Среди рейтинговых новинок — альбомы Rare Селены Гомез, After Hours Викенда и Future Nostalgia Дуа Липы.
Ценителям джаза, спокойного блюза или хитов 80-х советуем поискать жанровые подборки.
Приложение Apple Music предлагает специальную коллекцию Єднаймося, посвященную карантину — плейлисты Романтика в ізоляції или Вітальня-танцювальня точно добавят позитива в ваш день.
Фильмоночь
До карантина у многих из нас не хватало времени посмотреть новый интересный фильм: сейчас появилась возможность наверстать упущенное.
Выберите режиссера и посмотрите несколько фильмов его авторства или остановитесь на выборе фильмов, состоящих из нескольких частей.
Поп-корн, пицца, глинтвейн и удобный диван — идеальные составляющие для фильмоночи в карантин.
Домашний квест
Если вы живете не одни, можно намекнуть на организацию квестов просто в квартире!
Именинник, который ищет собственные подарки в свой день рождения, выполняет задания для прохождения уровней и выигрывает квест, точно не скажет, что карантин испортил праздник.
Квесты нужно планировать с учетом размеров помещения. Но даже если квартира небольшая, всегда остается какой-то уголок, куда можно спрятать лучший подарок для именинника. Побольше креатива!
Вечеринка в стиле Pub Crawl
Во время карантина устроить настоящий барный тур (или Pub Crawl) точно не получится.
Но это не значит, что бар нельзя создать у себя дома.
Включите любимую музыку, зажгите свечи, расставьте в каждой комнате различные охлажденные напитки и, вуаля — вы получите собственный Pub Crawl!
Такой тур обязательно нужно проводить с друзьями: для этого используйте мессенджеры или приложения для видеоконференций.
Если вы живете в квартире-студии, пробовать вкусные напитки будет интереснее в разных положениях: на диване, на балконе или прямо на столе.
Изучите рецепты, как приготовить вкусные коктейли и поразить остальных своих домочадцев, взяв на себя роль бармена.
Не забудьте про торт
Торт со свечами — главный символ дня рождения.
Социальная дистанция не означает, что вы должны отказаться от торта: наоборот, имениннику должен достаться самый большой кусок торта!
Некоторые пекарни в Украине все еще работают. Но если вы не собираетесь ехать за покупками или надеяться на сервис доставки — испеките собственный пирог и украсьте его так, как пожелаете.