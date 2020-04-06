Карантин, наверное, не совсем то, чего вы ожидали на свой день рождения?

Самоизоляция, социальная дистанция, закрытые магазины и торговые центры — еще не повод отказываться от праздничной вечеринки.

Несмотря на карантин в Украине, Факты ICTV собрали лучшие советы, как стильно отпраздновать день рождения дома.

Подготовьте плейлист

Что за вечеринка без музыки? Веселые мелодии всегда поднимают и создают нужное настроение.

На вашем празднике должна звучать любимая музыка, поэтому не стесняйтесь и выбирайте! Среди рейтинговых новинок — альбомы Rare Селены Гомез, After Hours Викенда и Future Nostalgia Дуа Липы.

Ценителям джаза, спокойного блюза или хитов 80-х советуем поискать жанровые подборки.

Приложение Apple Music предлагает специальную коллекцию Єднаймося, посвященную карантину — плейлисты Романтика в ізоляції или Вітальня-танцювальня точно добавят позитива в ваш день.

Фильмоночь

До карантина у многих из нас не хватало времени посмотреть новый интересный фильм: сейчас появилась возможность наверстать упущенное.

Выберите режиссера и посмотрите несколько фильмов его авторства или остановитесь на выборе фильмов, состоящих из нескольких частей.

Поп-корн, пицца, глинтвейн и удобный диван — идеальные составляющие для фильмоночи в карантин.

Домашний квест

Если вы живете не одни, можно намекнуть на организацию квестов просто в квартире!

Именинник, который ищет собственные подарки в свой день рождения, выполняет задания для прохождения уровней и выигрывает квест, точно не скажет, что карантин испортил праздник.

Квесты нужно планировать с учетом размеров помещения. Но даже если квартира небольшая, всегда остается какой-то уголок, куда можно спрятать лучший подарок для именинника. Побольше креатива!

Вечеринка в стиле Pub Crawl

Во время карантина устроить настоящий барный тур (или Pub Crawl) точно не получится.

Но это не значит, что бар нельзя создать у себя дома.

Включите любимую музыку, зажгите свечи, расставьте в каждой комнате различные охлажденные напитки и, вуаля — вы получите собственный Pub Crawl!

Такой тур обязательно нужно проводить с друзьями: для этого используйте мессенджеры или приложения для видеоконференций.

Если вы живете в квартире-студии, пробовать вкусные напитки будет интереснее в разных положениях: на диване, на балконе или прямо на столе.

Изучите рецепты, как приготовить вкусные коктейли и поразить остальных своих домочадцев, взяв на себя роль бармена.

Не забудьте про торт

Торт со свечами — главный символ дня рождения.

Социальная дистанция не означает, что вы должны отказаться от торта: наоборот, имениннику должен достаться самый большой кусок торта!

Некоторые пекарни в Украине все еще работают. Но если вы не собираетесь ехать за покупками или надеяться на сервис доставки — испеките собственный пирог и украсьте его так, как пожелаете.