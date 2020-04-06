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Факты / Lifestyle

Весенний маникюр 2020: что будет в моде

Весной будет в моде и нежный, и яркий маникюр. Особенно актуальными станут оттенки синего, нейл-дизайн фольгой и в технике омбре. Какие нас ждут тренды маникюра весной 2020 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Нежная пастель

Нежные пастельные тона – тренд в 2020 году. Дизайн можно выполнить в технике омбре или однотонным. Весенний маникюр 2020 в пастельных тонах элегантно смотрится на любой форме и длине.

Это удачное решение, в том числе, и на коротких ногтях, которое скрывает любые несовершенства. Если ноготки поврежденные и ломкие, неяркое нюдовое покрытие будет очень кстати.

Маникюр 2020

маникюр 2020: что будет модно весной

Декор фольгой

Дизайн фольгой – очень простой и быстрый. Кусочки фольги смотрятся празднично и поднимают настроение. Их можно нанести на один или два пальчика. Главное – не переусердствовать.

Маникюр 2020

Маникюр 2020

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Любые оттенки синего

Самый модный маникюр 2020 года будет в синих тонах. Нейл-дизайн можно выполнить в фиолетовых, лиловых, кобальтовых оттенках.

Синий хорошо смотрится и на всех ногтях, и в сочетании с дизайном. Главное – выбирать сочные нетемные цвета. Маникюр получится легким, изящным и долго не надоест.

Маникюр 2020

Весенний маникюр 2020

Весенний маникюр 2020

Negative space

Полупрозрачное покрытие в стиле negative space будет в тренде этой весной. В этом случае на один или несколько пальцев наносится прозрачный лак. Затем дизайн можно дополнить цветочным рисунком, незамысловатым геометричным узором или разбавить контрастными оттенками.

Весенний маникюр 2020

Яркая втирка

Втирка смотрится свежо и празднично. Она преобразит нейл-дизайн и будет долго держаться на ногтях. Выбирайте сочные оттенки лилового, фиолетового, сиреневого, голубого, которые сочетаются с основным покрытием.

Такой маникюр улучшит настроение и сделает ваш образ по-настоящему ярким.

Весенний маникюр 2020

Матовый дизайн

Матовое покрытие отличается глубиной цвета и лаконичностью. Украсить такой дизайн можно небольшими стразами или лунками. Матовый маникюр удачно сочетается также с техникой negative space.

Тренды маникюра весной 2020

Нежные цветы

Милые цветочки будут уместны в трендовом маникюре 2020 года. Вариантов много: мини-бутоны, крупные веточки, воздушные и минималистичные принты. Цветовые решения должны быть максимально естественными. Важно использовать краски, которые дарит сама природа.

Тренды маникюра весной 2020

Тренды маникюра весной 2020

Сочные краски

Весна – это подходящее время для яркого маникюра, в котором сочетается несколько сочных оттенков. Экспериментируйте с красками, но будьте аккуратны с дизайном. Если на ногтях уже есть два–три цвета, то камни, лунки, втирка будут лишними.

Тренды маникюра весной 2020

Красный – всегда в тренде

Маникюр в красных тонах – это классика, которая всегда остается в тренде, в том числе весной 2020 года. Такой нейл-арт подойдет и под деловой костюм, и под вечерний наряд. Он отлично смотрится и на коротких, и на длинных ногтях.

Спросите у своего мастера, какие оттенки красного он может вам предложить, и всегда оставайтесь яркими и неотразимыми.

Тренды маникюра весной 2020

Ранее Факты ICTV рассказывали о 5 причинах, почему мужчине нужно делать маникюр и педикюр. 

Фото: Dreamstime

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