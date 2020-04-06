6 апреля празднуют Международный день спорта на благо мира и развития, а также Всемирный день настольного тенниса и свежего пива.
По календарю верующие сегодня чтят память преподобного Захарии Печерского, а также мучеников Стефана и Петра Казанских.
Именины 6 апреля отмечают: Артем, Петр, Мартин, Яков, Стефан и Захар.
Народные приметы и традиции
Если сегодня потеплело, то вскоре снова будут ночные морозы;
Если ночью тепло, то весна будет жаркой;
Если утром на траве видно росу, то лето будет урожайным;
Если снег растаял, то зима окончательно отступила;
Если на улице туманно, то вскоре придет потепление.
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Что нельзя сегодня делать
Нельзя ругаться и употреблять нецензурную лексику;
Нельзя выходить из дома без необходимости;
Нельзя употреблять жирную и вредную пищу;
Нельзя поддаваться вредным привычкам и отрицательным мыслям;
Нельзя отказывать в помощи, если она действительно нужна.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.