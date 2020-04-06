6 апреля празднуют Международный день спорта на благо мира и развития, а также Всемирный день настольного тенниса и свежего пива.

По календарю верующие сегодня чтят память преподобного Захарии Печерского, а также мучеников Стефана и Петра Казанских.

Именины 6 апреля отмечают: Артем, Петр, Мартин, Яков, Стефан и Захар.

Народные приметы и традиции

Если сегодня потеплело, то вскоре снова будут ночные морозы;

Если ночью тепло, то весна будет жаркой;

Если утром на траве видно росу, то лето будет урожайным;

Если снег растаял, то зима окончательно отступила;

Если на улице туманно, то вскоре придет потепление.

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Что нельзя сегодня делать

Нельзя ругаться и употреблять нецензурную лексику;

Нельзя выходить из дома без необходимости;

Нельзя употреблять жирную и вредную пищу;

Нельзя поддаваться вредным привычкам и отрицательным мыслям;

Нельзя отказывать в помощи, если она действительно нужна.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.