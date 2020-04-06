В понедельник, 6 апреля, Луна пребывает в знаке Дева. Это 13 лунный день.
Хорошее время для кропотливой работы, требующей серьезного подхода. Плодотворно будет продвигаться учеба, работа и любое другое совершенствование.
В 13 лунный день благоприятными будут финансовые дела. Хорошее время для осуществления запланированных дел и решения трудных вопросов.
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Рекомендуется больше времени уделить саморазвитию.
Что можно делать в 13 лунный день: разбирать свои ошибки.
Что категорически нельзя делать 6 апреля: заниматься физическими нагрузками.
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