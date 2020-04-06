В понедельник, 6 апреля, Луна пребывает в знаке Дева. Это 13 лунный день.

Хорошее время для кропотливой работы, требующей серьезного подхода. Плодотворно будет продвигаться учеба, работа и любое другое совершенствование.

В 13 лунный день благоприятными будут финансовые дела. Хорошее время для осуществления запланированных дел и решения трудных вопросов.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

Рекомендуется больше времени уделить саморазвитию.

Что можно делать в 13 лунный день: разбирать свои ошибки.

Что категорически нельзя делать 6 апреля: заниматься физическими нагрузками.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.