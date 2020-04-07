3D-сканеры LiDAR и 5G: характеристики линейки iPhone 12 слили в сеть

В 2020 году поклонники Apple ждут новой презентации, чтобы увидеть анонс сразу четырех моделей iPhone 12.

Уже совсем скоро в сети могут появиться фото новинок. По инсайдерским данным стали известны главные характеристики новых моделей iPhone.

Согласно этой информации, будет два флагманских устройств: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У смартфонов будут 3D-сканеры LiDAR по аналогии с представленным ранее планшетом iPad Pro.

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Также вся серия новых смартфонов Apple будет поддерживать работу в сетях пятого поколения 5G.

У более младшей модели iPhone будет 5,4-дюймовый дисплей, процессор Apple A14 Bionic и модуль основной камеры с двумя сенсорами.

На данный момент дата презентации и цены новых iPhone не известны.

К слову, Apple ограничивает продажу iPhone и других продуктов в своих интернет-магазинах в одни руки во многих странах мира.

Источник: ubergizmo.com