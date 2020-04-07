Испанка, оспа и чума. Как возникали мировые эпидемии и чем они заканчивались

Смертельная пандемия обычно приходит с востока, очень быстро распространяется и захватывает весь мир.

Полевые лагеря быстро будут меняться в лазареты. Болезнь не жалеет ни своих, ни чужих. Ей дадут романтическое название Испанка, хотя первые больные появятся во Франции и из окопов она перекочует в мирную жизнь.

Болели не только простые смертные, но и знать.

В Испании переболел король Альфонсо XIII, правда, выздоровел.

Но болезнь унесла австрийского художника Эгона Шиле, звезду эпохи немого кино Веру Холодную. В клинику положили даже парижского воробья Эдит Пиаф, она выживет, но от Испанки потеряет дочь Марсель.

Переболеет 400 млн. Странным является то, что от него умирали в основном молодые люди — от 20 до 40 лет.

В мире пандемия испанского гриппа продлится 18 месяцев. И сойдет на нет сама собой. После нее будет улучшена система здравоохранения. Впервые начнут говорить о профилактических мерах.

За пять веков до этого Европа пережила еще большую беду — вторую волну чумы, или черную смерть.

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Интересно, что чума, как и сейчас коронавирус — пришла из Азии, китайской провинции Хэбэй. От грызунов в Европу ее принесли черные крысы. Началось в старом мире все, опять таки, из Италии. Там была и самая высокая смертность. Тогда на улицах европейских городов впервые появились люди в масках с птичьим клювом.

Историк Андрей Нецой — один из двух украинцев, которые в 2003 году заразились вирусом САРС или атипичной пневмонией. Его относят как раз к семейству коронавирусов. Возникла зараза в 2002 году в китайском городе Гуанджоу.

Нулевой, то есть первый пациент, болезни не перенес. Но успел рассказать, что перед заражением провалился в пещеру с летучими мышами. САРС сошел на нет даже еще до создания вакцины. Умерли от него 813 человек.

И в том же 2003 году проблемы человечеству подкинут уже птицы. Их грипп мутирует и перейдет к человеку. А переносить эпидемию будут дикие утки. Ну, а 10 лет назад планетой прокатился свиной грипп.

Древнейшей инфекцией, которая могла уничтожать целые империи называют оспу. Ее следы находили даже на мумиях древнего Египта. Считается, что от нее умер фараон Рамсес V. Это объясняют тем, что иммунитет древних правителей был слаб.

Факты ICTV ранее писали о том, что ученые назвали страны, в которых можно пережить глобальную эпидемию.