Благовещение является непереходящим праздником и всегда отмечается 7 апреля.
Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Сына Божьего.
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Эта дата является третьей по значению после Пасхи и Рождества.
Приметы на Благовещение
- В этот день все крестьяне внимательно следили за погодой, и, если был дождь, то это предвещало хороший урожай ржи. Если была гроза, то ожидается хороший урожай орехов.
- Рыбаки верили, что если на Благовещение будет дождливая погода, то весь год будет хороший улов.
- В этот день запрещено ссориться. Согласно верованиям , как проведешь Благовещение, таким будет и весь год.
- Если в этот день будет ветер, иней и туман, тогда согласно поверьям это сулит хороший урожай на весь год.
- Также были приметы и на предстоящую зиму. Если ласточки не появлялись, тогда ожидается холодная зима.
- Если перед и в день праздника покупали новую одежду, то ее нельзя в этот день примерять, иначе, она быстро испортится и порвется.
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