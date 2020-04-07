Благовещение является непереходящим праздником и всегда отмечается 7 апреля.

Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Сына Божьего.

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Эта дата является третьей по значению после Пасхи и Рождества.

Приметы на Благовещение

В этот день все крестьяне внимательно следили за погодой, и, если был дождь, то это предвещало хороший урожай ржи. Если была гроза, то ожидается хороший урожай орехов.

Рыбаки верили, что если на Благовещение будет дождливая погода, то весь год будет хороший улов.

В этот день запрещено ссориться. Согласно верованиям , как проведешь Благовещение, таким будет и весь год.

Если в этот день будет ветер, иней и туман, тогда согласно поверьям это сулит хороший урожай на весь год.

Также были приметы и на предстоящую зиму. Если ласточки не появлялись, тогда ожидается холодная зима.

Если перед и в день праздника покупали новую одежду, то ее нельзя в этот день примерять, иначе, она быстро испортится и порвется.

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