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Факты / Lifestyle

Поздравления с Благовещением 2020 в картинках

7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это является третьим по значению праздником после Рождества Христова и Пасхи.

В этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. Он сообщил, что она станет матерью Сына Божьего.

Сегодня принято поздравлять друг друга, говорить добрые слова и желать всего самого наилучшего.

Факты ICTV создали для вас лучшие открытки и картинки с поздравлениями с Благовещением.

Читайте: Благовещение 2020: приметы и заговоры в праздник

Благовещение 2020 - поздравления в картинках

Благовещение 2020 - поздравления в картинках

Благовещение 2020 - поздравления в картинках

Благовещение 2020 - поздравления в картинках

Благовещение 2020 - поздравления в картинках

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

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