8 апреля именины празднует Алла. Имя означает мастерица на все руки.
В детстве Алла обаятельная девочка, которая любит находиться в центре внимания. Иногда она раздражительна и груба, однако всегда готова помочь близким в трудной ситуации.
Алла очень энергична и не теряет зря времени. Она строит только реальные планы и добивается их осуществления.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Аллы в СМС.
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Алла, с Днем ангела, милая,
Будь ты такой же красивой,
Самой счастливой будь,
И о плохом позабудь.
Радости много желаю,
В праздник тебя поздравляю.
Ты заслужила удачу,
Будь же ты только богаче!
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С днем ангела, Аллочка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
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Аллочка прекрасная,
Словно солнце, ясная,
Именины наступили,
Много счастья подарили!
Пусть Господь благословит,
И от бед тебя хранит,
Ты всегда веселой будь,
Обо всем плохом забудь!
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Алла — значит, воскресение.
Твое имя — благодать!
Принимай же поздравления,
Столько хочется желать!
В именины пусть исполнятся
Все желания твои!
Все хорошее запомнится.
Счастья, радости, любви!
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Умеющая все,
Прекрасная богиня —
Так, Аллочка, твое
Свидетельствует имя.
И это все не лесть,
Не болтовня пустая.
Спасибо, что ты есть.
С Днем ангела, родная!
Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.