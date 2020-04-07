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Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем ангела Аллы в СМС

8 апреля именины празднует Алла. Имя означает мастерица на все руки.

В детстве Алла обаятельная девочка, которая любит находиться в центре внимания. Иногда она раздражительна и груба, однако всегда готова помочь близким в трудной ситуации.

Алла очень энергична и не теряет зря времени. Она строит только реальные планы и добивается их осуществления.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Аллы в СМС.

***

Алла, с Днем ангела, милая,
Будь ты такой же красивой,
Самой счастливой будь,
И о плохом позабудь.

Радости много желаю,
В праздник тебя поздравляю.
Ты заслужила удачу,
Будь же ты только богаче!

***

С днем ангела, Аллочка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!

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***

Аллочка прекрасная,
Словно солнце, ясная,
Именины наступили,
Много счастья подарили!

Пусть Господь благословит,
И от бед тебя хранит,
Ты всегда веселой будь,
Обо всем плохом забудь!

***

Алла — значит, воскресение.
Твое имя — благодать!
Принимай же поздравления,
Столько хочется желать!

В именины пусть исполнятся
Все желания твои!
Все хорошее запомнится.
Счастья, радости, любви!

***

Умеющая все,
Прекрасная богиня —
Так, Аллочка, твое
Свидетельствует имя.

И это все не лесть,
Не болтовня пустая.
Спасибо, что ты есть.
С Днем ангела, родная!

Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.

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