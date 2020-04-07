Началось закрытое тестирование шутера Valorant

7 апреля стартовало закрытое бета-тестирование игры Valorant от американской студии Riot Games.

Для теста разработчики выдали 50 тыс. ключей доступа — поровну для игроков из Европы и Северной Америки.

Участникам тестирования доступны десять персонажей и две карты для игры.

Всего через час после начала закрытого бета-теста, Valorant собрал на платформе онлайн-трансляций Twitch более 1,3 млн зрителей.

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Если вы получили ключ, то перейдите на официальный сайт Valorant и авторизуйтесь, чтобы скачать игру.

Как писать Факты ICTV, на игровой платформе Steam началась ранняя продажа компьютерной игры Mount & Blade 2: Bannerlord. Через три часа после релиза, в нее уже играло 100 тыс. человек.

Источник: Valorant.com