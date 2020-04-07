СМС-поздравления с Благовещением 2020

7 апреля все православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из 12 великих церковных праздников.
Благовещение означает благая или добрая весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.
К этому празднику верующие украшают свои дома белыми лилиями и идут в церковь.
Факты ICTV собрали для вас лучшие смс-поздравления с Благовещением. Если вы в этот день не сможете пойти в церковь, то поздравить своих родных можно будет, отправив им короткое сообщение.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
***
С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И благую вам весть принесет.
***
С Благовещеньем вас поздравляю
И желаю вам много добра.
В жизни счастья конечно желаю,
Ну а в доме, уюта, тепла.
***
Вас с Благовещеньем я поздравляю,
Жизнь пусть все лучшее вам принесет!
Счастья, здоровья, удачи желаю,
Пусть и в работе безмерно везет!
***
Нынче птицы все запели,
Им негоже гнезда вить —
В день торжественный апреля
Богородицу гневить.
Праздник! Праздник! Весть благая
Пусть приходит в каждый дом.
Пусть вас ангел охраняет,
Бережет в ночи и днем!
***
С Благовещением поздравляю!
Больше в жизни радостных вестей.
Счастье в доме было чтоб без края.
Рядом — добрых, любящих людей.
***
В день Благовещения вам желаю я
Солнышка весеннего, радости, добра.
Пусть в великий праздник дома будет счастье,
Стороной обходят невзгоды и ненастье,
Пусть все ваши помыслы будут чисты,
Мира, теплоты вам, и большой любви!
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