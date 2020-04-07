Суперлуние в апреле 2020 года наступит 8 числа в 5.37 по киевскому времени.
Оно пройдет в знаке Весов и станет настоящий Днем силы, когда Солнце будет способно зарядить несокрушимой энергией на весь год.
Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
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К слову, суперлуние 8 апреля называют розовой луной. Такое имя предполагает, что небесное тело будет иметь определенный цвет, но это не так. Луну назвали розовой в честь весеннего цветка — дикого флокса.
Что нельзя делать в суперлуние 8 апреля:
- перетруждаться;
- находиться в местах большого скопления людей;
- планировать важные дела;
- проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;
- одалживать деньги;
- принимать поспешные решения;
- увольняться;
- просить о повышении.
Ранее Факты ICTV писали, что магнитные бури в апреле нагрянут семь раз. В этом месяце ожидаются шесть слабых и одна сильная вспышка на солнце.