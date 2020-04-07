Суперлуние в апреле 2020 года наступит 8 числа в 5.37 по киевскому времени.

Оно пройдет в знаке Весов и станет настоящий Днем силы, когда Солнце будет способно зарядить несокрушимой энергией на весь год.

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Читайте: Колонизация космоса: возможна ли жизнь на Марсе, Венере и Луне

К слову, суперлуние 8 апреля называют розовой луной. Такое имя предполагает, что небесное тело будет иметь определенный цвет, но это не так. Луну назвали розовой в честь весеннего цветка — дикого флокса.

Что нельзя делать в суперлуние 8 апреля:

перетруждаться;

находиться в местах большого скопления людей;

планировать важные дела;

проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;

одалживать деньги;

принимать поспешные решения;

увольняться;

просить о повышении.

Ранее Факты ICTV писали, что магнитные бури в апреле нагрянут семь раз. В этом месяце ожидаются шесть слабых и одна сильная вспышка на солнце.