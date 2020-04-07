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Пасха 2020: простой рецепт пасхального кулича

Для тех, кто не хочет покупать пасхальные куличи в магазине, но и не тратить много времени на их приготовление, подойдет этот простой рецепт.

Легкий рецепт пасхального кулича

Вам понадобится (на 10 порций):

  • Молоко — 100 мл
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Сухие дрожжи — 10 г
  • Подсолнечное масло — 50 г
  • Маргарин — 50 г
  • Цукаты — по вкусу
  • Яйца — 3 штуки
  • Изюм — 80 г
  • Мука — 750 г
  • Соль — 2 г

Общее время приготовления простого кулича — 3 часа.

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Простий рецепт паски на Великдень

Фото: Azurita/ Dreamstime

Процесс приготовления пасхального кулича на Пасху 2020:

  1. Просеиваем 750 г муки.
  2. Кипятим 100 мл молока и остужаем до 40 градусов.
  3. В молоко добавляем 10 г дрожжей, половину стакана сахара, перемешиваем.
  4. Добавляем в молоко примерно стакан муки. Концентрация массы должна быть как на оладьи.
  5. Оставляем опару минут на 40 доходить.
  6. Заливаем 80 г изюма горячей водой.
  7. Растапливаем 50 г маргарина.
  8. Разбиваем 3 яйца в глубокую посуду, взбиваем.
  9. Вливаем яйца в опару, постоянно помешивая.
  10. Добавляем в смесь изюм, соль, маргарин и еще раз все перемешиваем.
  11. Постепенно добавляем муку, вымешиваем до плотного состояния.
  12. Добавляем к тесту подсолнечное масло и вымешиваем.
  13. Оставляем тесто доходить примерно на 60 минут.
  14. После того, как тесто поднимется, раскладываем его в формы и ставим в духовку на 20-30 минут.
  15. Не забудьте смазать формы растительным маслом.

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