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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 7 апреля

7 апреля празднуют Всемирный день здоровья. Праздник отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.

Верующие сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника передает главный смысл связанного с ним события: Дева Мария узнала благую весть о зачатии Христа.

7 апреля именины отмечают: Мария, Иосиф, Савва, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, а также Пелагея.

Народные приметы и традиции

  • Если сегодня в небе не видно ласточек, то весна будет холодной.
  • Если яркое солнце светит утром, то весна будет ранней.
  • Снег на полях — не будет урожая.
  • Дождь — к большому урожаю ржи и грибов.
  • Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.
  • Какое Благовещение, такая и Пасха.

Читайте: Благовещение 2020: приметы и заговоры в праздник

Что нельзя делать сегодня

Сегодня религиозный праздник, поэтому работать запрещено.

Не ссорьтесь, иначе негатив распространится на весь год.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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