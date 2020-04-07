7 апреля празднуют Всемирный день здоровья. Праздник отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.

Верующие сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника передает главный смысл связанного с ним события: Дева Мария узнала благую весть о зачатии Христа.

7 апреля именины отмечают: Мария, Иосиф, Савва, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, а также Пелагея.

Народные приметы и традиции

Если сегодня в небе не видно ласточек, то весна будет холодной.

Если яркое солнце светит утром, то весна будет ранней.

Снег на полях — не будет урожая.

Дождь — к большому урожаю ржи и грибов.

Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.

Какое Благовещение, такая и Пасха.

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Что нельзя делать сегодня

Сегодня религиозный праздник, поэтому работать запрещено.

Не ссорьтесь, иначе негатив распространится на весь год.

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