7 апреля празднуют Всемирный день здоровья. Праздник отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.
Верующие сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника передает главный смысл связанного с ним события: Дева Мария узнала благую весть о зачатии Христа.
7 апреля именины отмечают: Мария, Иосиф, Савва, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, а также Пелагея.
Народные приметы и традиции
- Если сегодня в небе не видно ласточек, то весна будет холодной.
- Если яркое солнце светит утром, то весна будет ранней.
- Снег на полях — не будет урожая.
- Дождь — к большому урожаю ржи и грибов.
- Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.
- Какое Благовещение, такая и Пасха.
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Что нельзя делать сегодня
Сегодня религиозный праздник, поэтому работать запрещено.
Не ссорьтесь, иначе негатив распространится на весь год.
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