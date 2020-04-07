Во вторник, 7 апреля, Луна пребывает в знаке Весы. Это 14 лунный день.
Благоприятное время для делового сотрудничества, основанного на доверии.
Рекомендуется быть внимательнее во время принятия важных решений. Астрологи рекомендуют не начинать ничего нового и глобального.
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В 14 лунный день будут полезными физические нагрузки. В личной жизни все начнет налаживаться, однако стоит больше времени уделять своему возлюбленному.
Что можно делать 7 апреля: решать трудные вопросы.
Что категорически нельзя делать в 14 лунный день: злоупотреблять алкоголем.
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