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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 7 апреля, лунный день

Во вторник, 7 апреля, Луна пребывает в знаке Весы. Это 14 лунный день.

Благоприятное время для делового сотрудничества, основанного на доверии.

Рекомендуется быть внимательнее во время принятия важных решений. Астрологи рекомендуют не начинать ничего нового и глобального.

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В 14 лунный день будут полезными физические нагрузки. В личной жизни все начнет налаживаться, однако стоит больше времени уделять своему возлюбленному.

Что можно делать 7 апреля: решать трудные вопросы.

Что категорически нельзя делать в 14 лунный день: злоупотреблять алкоголем.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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