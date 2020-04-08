Ларисы отмечают свои именины один раз в год — 8 апреля. По православному календарю, заместителем имени считают мученицу Ларису Гофтскую.
О ней почти не сохранилось никакой информации. Однако известно, что Лариса вместе с другими мучениками погибла в первой половине IV века. Их сожгли в храме во время службы.
Лучшие поздравления в СМС с Днем ангела Ларисы подготовили Факты ICTV.
Поздравления, Лариса,
От меня, прошу, прими.
Я желаю в этот праздник
Счастья, мира и любви.
***
Наша яркая Лариса,
Дорогой наш человек,
Ты живи легко, с улыбкой
Свой, конечно, долгий век.
Пусть спокойствие и радость
Следом ходят за тобой.
А сплетни и другая гадость
Обратною текут рекой.
***
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Лариса, в этот радостный денек
Отличного желаю настроения!
В глазах пускай сияет огонек
И будет твоя жизнь полна везения!
***
Лариса, с праздником тебя
Мы поздравляем все любя.
Желаем в жизни только счастья,
Чтоб обходили все ненастья.
***
Для тебя, Лариса, в праздник
Пожелаю ярких дней,
Жизни сказочно прекрасной,
Самых искренних друзей.
К слову, в этом году апрель оказался богатым на праздники. Так, христиане будут отмечать Вербное воскресенье, Пасху и еще ряд великих дат. Календарь праздников на апрель смотрите на Фактах ICTV.