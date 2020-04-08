Ларисы отмечают свои именины один раз в год — 8 апреля. По православному календарю, заместителем имени считают мученицу Ларису Гофтскую.

О ней почти не сохранилось никакой информации. Однако известно, что Лариса вместе с другими мучениками погибла в первой половине IV века. Их сожгли в храме во время службы.

Лучшие поздравления в СМС с Днем ангела Ларисы подготовили Факты ICTV.

Поздравления, Лариса,

От меня, прошу, прими.

Я желаю в этот праздник

Счастья, мира и любви.

***

Наша яркая Лариса,

Дорогой наш человек,

Ты живи легко, с улыбкой

Свой, конечно, долгий век.

Пусть спокойствие и радость

Следом ходят за тобой.

А сплетни и другая гадость

Обратною текут рекой.

***

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Лариса, в этот радостный денек

Отличного желаю настроения!

В глазах пускай сияет огонек

И будет твоя жизнь полна везения!

***

Лариса, с праздником тебя

Мы поздравляем все любя.

Желаем в жизни только счастья,

Чтоб обходили все ненастья.

***

Для тебя, Лариса, в праздник

Пожелаю ярких дней,

Жизни сказочно прекрасной,

Самых искренних друзей.

К слову, в этом году апрель оказался богатым на праздники. Так, христиане будут отмечать Вербное воскресенье, Пасху и еще ряд великих дат. Календарь праздников на апрель смотрите на Фактах ICTV.