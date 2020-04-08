Интимное пространство для влюбленных: Facebook запустил приложение для пар

Facebook запустил экспериментальное приложение Tuned для влюбленных пар, где они могут обмениваться настроением, музыкой и фотографиями.

Приложение предназначено для общения только между двумя людьми. Таким образом компания хочет создать интимное пространство для влюбленных.

Чтобы обмениваться музыкой, нужно привязать профиль в Spotify к Tuned. Пары также могут обмениваться заметками и голосовыми сообщениями.

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Приложение бесплатное и не требует учетной записи Facebook.

Недавно в приложении Tinder появилась тревожная кнопка, которую пользователь сможет нажать, если во время свидания почувствует себя в опасности.

Источник: The Verge